Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo Appel, no descartó la posibilidad de contender por la gubernatura del estado de Baja California en las elecciones 2027.

En entrevista con Leonardo Curzio para Radio Fórmula, Verónica Ruffo manifestó que tras lograr la liberación de Ernesto Ruffo Appel, analizará la posibilidad de incursionar en la contienda electoral por Baja California.

Verónica Ruffo podría buscar la gubernatura de Baja California en 2027 en coalición

Verónica Ruffo señaló que su participación en las elecciones 2027 dependerá de la evolución y el desarrollo de las condiciones políticas locales y de los consensos clave entre diversos sectores.

Puntualmente, condicionó su postulación a la conformación de una coalición opositora que no se limite únicamente a las fuerzas tradicionales, sino que integre también a la sociedad civil organizada.

Audio de Verónica Ruffo cuestiona versión de la FGR sobre bloqueo de cuentas (Captura de pantalla )

Ruffo indicó que un requisito indispensable es conformar un proyecto de gobierno respaldado por un bloque social sólido y unificado.

Desde su perspectiva, encabezar una gubernatura sin contar con el respaldo de una ciudadanía unida dificultaría enormemente la consecución de resultados efectivos para Baja California.

En ese sentido, Verónica Ruffo hizo hincapié en la urgencia de reconstruir el tejido social y superar el clima de división que actualmente afecta al estado.

Asimismo, señaló que su trayectoria en el ámbito privado le brinda un enfoque pragmático basado en la cultura organizacional y la gestión de proyectos.

Ante este panorama, Ruffo sostuvo que Baja California requiere un esfuerzo coordinado donde converjan el sector empresarial, las organizaciones ciudadanas y el gobierno para superar los retos actuales.

De concretarse las alianzas necesarias y consolidarse la unión buscada, Verónica Ruffo tomará la determinación final de presentar su candidatura estatal rumbo a las elecciones 2027.