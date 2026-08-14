Verónica Ruffo dio respuesta al comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); contradice versión sobre atención médica de Ernesto Ruffo.

“La entrega de los medicamentos que se menciona es por la familia, en ningún momento es entregado por personal del Altiplano”. Verónica Ruffo, hija del exgobernador Ernesto Ruffo

La hija de Ernesto Ruffo también negó que el exgobernador de Baja California tenga otro calzado y aseguró que se han proporcionado varios nombres para visitas.

También dio a conocer que espera poder visitar a Ernesto Ruffo el próximo miércoles 19 de agosto, una vez que regrese a Ciudad de México (CDMX).

SSPC asegura que se respetan los derechos de Ernesto Ruffo en el penal del Altiplano (Michelle Rojas)

Verónica Ruffo contradice a la SSPC sobre atención médica de Ernesto Ruffo

De acuerdo con las acusaciones de Verónica Ruffo y contrario a lo escrito por la SSPC, Ernesto Ruffo no recibió medicamentos de parte de la institución, sino por la familia.

No fue la única contradicción que habría mencionado la hija de Ernesto Ruffo, ya que aseguró que no sería verdad la entrega de calzado como señaló la SSPC.

Agregó que Ernesto Ruffo le ha confirmado que necesitaba unos tenis, ya que continuaría con su calzado del día de la detención, por lo que han intentado hacer entrega de un par.

Verónica Ruffo reiteró en entrevista con Ana Francisca Vega que se ha llevado en dos ocasiones un par de tenis; sin embargo, personal del Penal del Altiplano no lo ha recibido.

Con respecto a las visitas, Verónica Ruffo también señaló que Ernesto Ruffo ha dado en varias ocasiones su número de teléfono, aunque a ella no se le ha notificado.

Verónica Ruffo contradice a la SSPC sobre atención médica de Ernesto Ruffo (Graciela López / Graciela López Herrera)

Verónica Ruffo espera ver a Ernesto Ruffo el próximo miércoles: busca corroborar su salud

Referente a cuándo va a verlo, Verónica Ruffo afirmó que espera ver al exgobernador el próximo miércoles 19 de agosto, con una visita autorizada al Penal del Altiplano.

Aseguró que espera que durante su visita a Ernesto Ruffo pueda corroborar lo dicho por la SSPC, así como el estado de salud del exgobernador, lo que considera penoso.

También rechazó la presunta visita humanitaria ante falta de nombres, sobre lo que explicó que sí hay indicaciones de familiares, aunque sólo ella y la pareja de Ernesto Ruffo lo han visto.