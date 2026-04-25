Yolanda Andrade publicó un emotivo video donde pidió al gobernador de Sinaloa reabrir el caso de desaparecidos de Las Quintas en Culiacán, donde está involucrado su hermano Rommel Andrade.

“El buen juez por su casa empieza, pues ¿sabe qué? señor Gobernador Rubén Rocha Moya, le pido por favor, por favor, que se reabra el caso de los tres desaparecidos de Las Quintas, donde tiene que ver mi medio hermano, Rommel Andrade” Yolanda Andrade

El caso ocurrió en 1996 cuando tres jóvenes desaparecieron después de estar en una casa del papá de la actriz, por lo que su propio medio hermano Rommel Andrade fue señalado como presunto responsable.

Yolanda Andrade pide reabrir caso de desaparecidos de Las Quintas en Culiacán, donde está involucrado su hermano

Yolanda Andrade reapareció en un video en Instagram donde pidió reabrir el caso de los desaparecidos de Las Quintas en el que su hermano está señalado como responsable.

De manera contundente Yolanda Andrade le pidió al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que se aclare qué pasó en este caso.

En su video, Yolanda Andrade hizo un llamado para que se haga justicia incluso si eso implica que las autoridades tengan que detener a su hermano.

“Ándale Rommel, habla, vaya justicia por ese señor. No puede mi corazón quedarse callado, yo no puedo ser cómplice de gente tan mala” Yolanda Andrade

El caso al que se refiere Yolanda Andrade ocurrió el 30 de junio de 1996 en la casa del padre de la actriz, Rolando Andrade, en la colonia Las Quintas.

De este lugar desaparecieron:

Abraham Hernández Picos

Juan Emerio Hernández Argüelles

Jorge Cabada Hernández

Desde entonces, el hecho permanece sin resolverse, pese a que se señaló a Rommel Andrade como el presunto responsable.

A Rommel Andrade, quien permanece lejos del ojo público desde 1996, se le vincula con el crimen organizado de Sinaloa.

Yolanda Andrade hace un llamado para frenar la ola de desapariciones y violencia en México

En su video, Yolanda Andrade exigió justicia ante la crisis de desapariciones e inseguridad en México y criticó la falta de respuesta de las autoridades.

“Hola a todos, mi nombre es *Yolanda Andrade Gómez*, soy mexicana, soy sinaloense y hoy me desperté muy estremecida porque en mi país hay mucha tristeza, hay mucho dolor y hay algo que estamos acostumbrándonos a que suceda, a que la gente desaparezca, a que los jóvenes desaparezcan. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están las autoridades? ¿Por qué, Dios mío, permiten tanta corrupción, tanta injusticia?” Yolanda Andrade

La conductora que se ha alejado de los reflectores dirigió un mensaje firme a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pidiendo acciones contundentes contra la violencia.

A Claudia Sheinbaum le pidió actuar con firmeza ante los actos de violencia y la crisis de personas desaparecidas que ocurren en todo el país.

“¿Qué nos pasa como seres humanos? ¿Quién te parió a los que hacen eso y a los que permiten que pase eso? Señora presidenta Claudia Sheinbaum, mucho gusto. Me presento yo como ciudadana mexicana y amo a mi país y lo presumo con mucho orgullo por todos lados y más a mi querido Culiacán que está bien lastimado, que le robaron a la infancia las alas para salir a caminar, a los plebes andar en bicicleta. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa, señora? Póngase los pantalones, Claudia. Sí, como mujeres, porque somos más chingonas que otros cabrones. Saque la garra” Yolanda Andrade

Yolanda Andrade cuestionó donde están las autoridades ya que salir a la calle se ha convertido en un acto de riesgo.

Yolanda Andrade (Especial )

También expresó su solidaridad con las madres que buscan a sus hijos sin descanso.

“¿No piensan en el corazón de esas madres desesperadas que se angustian y dicen, ‘A ver si mi hijo llega a la casa’? Y uno también cuando sale dice, ‘A ver si llego a mi trabajo’ y otra vez, ‘Dios mío, gracias a Dios que ya llegué a mi casa’” Yolanda Andrade

Visiblemente afectada, entre lágrimas y con la voz entrecortada, la conductora resaltó que ama a México y siempre lo presume con mucho orgullo, igual que a su natal Culiacán.

“Yo te quiero mucho, México, y estoy enferma, estoy sensible... y me voy a morir con esta tristeza tan grande de que este México, este país tan hermoso, este país tan generoso con la gente que viene del extranjero” Yolanda Andrade

Sin embargo, sabe que México vive una crisis de violencia y desapariciones por lo que es momento de alzar la voz y pide actuar.

“Hay muchas madres que están sufriendo y las bendigo a todas esas señoras que están buscando a sus hijos, que le piden a Dios que hagan algo. Las autoridades no pueden desaparecer así. ¿En dónde estamos?” Yolanda Andrade

En el video, Yolanda Andrade pidió no normalizar la violencia y el dolor que viven muchas familias en México.

“Mexicanos, vamos, por favor, unámonos todos. Cuidemos nuestra casa, pensemos en la juventud, en los niños, ¿qué vamos a dejar? ¿No se te cae la cara de vergüenza, no pueden hacer nada? ¿Dónde están los servidores públicos? Si eres un servidor, sirve, por favor, por el amor de Dios, ya estoy asustada” Yolanda Andrade

Yolanda Andrade hizo un llamado a la unidad nacional y a la rendición de cuentas de los servidores públicos.

“Ya nos estamos acostumbrando. No, no. Y les pido con todo mi amor que nos unamos, que nos cuidemos. Vamos a protegernos. Somos la gran familia mexicana. Vamos a demostrar que no somos tan inconscientes. Gracias por su tiempo, gracias por escucharme y que Dios los bendiga a todos. Vamos a unirnos México. Podemos. No vamos a ser la generación de la vergüenza. No lo vamos a permitir. Tengo mucha fe en ti, en ti, hermano, en los mexicanos, en ti. Me ganó la emoción porque esto no lo podemos permitir. No podemos ser la generación de la vergüenza” Yolanda Andrade