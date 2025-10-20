Felipe Calderón Hinojosa no asistió al relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN) y reveló las razones por las que no se presentó al evento.

“A mí me interesa saber exactamente en qué consiste y sobre todo cómo se ejecuta este proceso de relanzamiento antes de tomar una decisión personal que pueda implicar reincorporarme a la política” Felipe Calderón

En entrevista para Azucena Uresti, Felipe Calderón señaló que antes de pensar en reincorporarse a la política, quiere estar seguro del rumbo que tomará el PAN con su relanzamiento y de que cumplirán con lo que está prometiendo esta nueva cara del partido.

Asimismo, resaltó que no podía opinar mucho respecto al evento, ya que no asistió para no vincularse al PAN o la política hasta estar seguro del rumbo partidista.

Felipe Calderón asegura que el PAN va “por el camino correcto” con relanzamiento

De acuerdo con Felipe Calderón, no sabe si se incorporará nuevamente a la política mexicana o incluso al PAN; sin embargo, señaló que con el relanzamiento, el partido “va por el camino correcto”.

Según Calderón, si cumplen lo prometido, enfocados a la apertura hacia la ciudadanía, Acción Nacional podrá “recuperar su identidad”.

“Viendo lo que se dijo o lo que se prometió, si eso se cumple creo que va en el camino correcto el PAN que es la apertura ciudadana” Felipe Calderón

Asimismo, criticó que, a partir de los triunfos del PAN en elecciones, el partido fue convertido en un “botín político” que cerró sus puertas a la ciudadanía.

Calderón pide al PAN no cerrarse a las alianzas

A pesar de que Jorge Romero, actual dirigente del PAN aseguró que no habrá más alianzas con otros partidos, Calderón pidió no cerrarse las puertas.

De acuerdo con el ex presidente, el PAN no debe de romper con las relaciones que ha construido con partidos como:

PRI

Movimiento Ciudadano

Reiteró que las alianzas tiene pros y contras por lo que no deben descartarse por completo.

Asimismo, resaltó que no deberían de romperse las relaciones construidas y, de hacerlo, llegar a un “divorcio muy respetuoso” con los partidos.

“El PAN no debe romper una relación que logró construir finalmente con el PRI, con MC y otros partidos...sin que implique una majadería, debería ser un divorcio muy respetuoso” Felipe Calderón

Además, resaltó que el PAN “debe construir us identidad a partir de su referencia personal”.