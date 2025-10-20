Jorge Romero, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), apoyó la adopción de la comunidad LGBT y reiteró que “defenderá a la familia sin discriminar”.

En entrevista con Loret de Mola, Jorge Romero habló sobre el relanzamiento del PAN y anunció que el partido seguirá defendiendo la familia apoyando las diversidades.

Jorge Romero apoya adopción LGBT: “PAN defenderá a la familia sin discriminar”

Jorge Romero dijo que el PAN se relanzará como una derecha social y moderna, que defenderá a la familia sin discriminar y se dijo a favor de la adopción LGBT.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN. (Facebook/PartidoAccionNacional)

Jorge Romero aseguró que estar en contra de la adopción LGBT ya “es del siglo pasado”, por lo que el PAN defenderá a todo tipo de familia, pues esta es la base de la sociedad.

Respecto al aborto, Jorge Romero mantuvo que el PAN mantiene su postura en contra, sin embargo, como una nueva derecha, está en contra de criminalizar a las mujeres que toman esta decisión.