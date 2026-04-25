FMS Internacional 2026: Participantes confirmados

Este sábado 25 de abril se celebrará la final de la FMS Internacional 2026 en Ciudad Juárez, donde 16 freestylers de élite buscarán el anillo más importante del circuito.
Aczino defenderá su título frente a figuras como Chuty, Gazir, El Menor y Stuart, además de clasificados como KG, Arkano, Valles-T y Marithea.
La competencia reunirá campeones de distintas ligas y talentos elegidos por el público, en una jornada que promete definir quién manda en el micrófono a nivel mundial.
Te presentamos los participantes confirmados de la final de la FMS Internacional 2026
Estos son los 16 freestylers de élite que estarán en la Final Internacional de la Freestyle Master Series 2026:
Campeones de ligas FMS
- Aczino (México) – campeón vigente
- Chuty (España) – campeón FMS España
- Gazir (Colombia) – campeón FMS Colombia
- El Menor (Chile) – campeón FMS Chile
- Jony Beltrán (México) – campeón FMS México
- Stuart (Argentina) – campeón FMS Argentina
Clasificados y figuras clave
- KG (Perú) – cupo torneo clasificatorio
- Arkano (España) – subcampeón FMS España
- Valles-T (Colombia) – subcampeón FMS Colombia
- Acertijo (Chile) – subcampeón FMS Chile
- Marithea (México) – subcampeona FMS México
- Teorema (Argentina) – cupo FMS Argentina
- Azuky – elegido por el público
- Larrix – mejor tercero
- Kodigo – mejor tercero
- Éxodo Lirical (campeón FMS Caribe)
Estos son todos los detalles de la final de FMS Internacional 2026
Ciudad Juárez, México será testigo de la final de la FMS Internacional 2026 que promete dejar muchas emociones, por lo que a continuación te contamos todos los detalles para que no te la pierdas:
- Fecha: Sábado 25 de abril de 2026.
- Horario:
México: 18:00 horas
Argentina: 21:00 horas
Colombia: 19:00 horas
Chile: 20:00 horas
Perú: 19:00 horas
España: 02:00 horas (domingo)
- Lugar: Plaza de la Mexicanidad, Ciudad Juárez, México.
- Transmisión: YouTube Urban Roosters
Además de la transmisión digital, la Final Internacional de FMS 2026 también llegará a salas de cine en distintas ciudades del país.
Las proyecciones se realizarán en complejos de Cinemex, estas son las ciudades y complejos que trasmitirán la final de la FMS Internacional 2026:
Ciudad de México:
- Encuentro Oceanía
- Parque Delta
- Santa Fe
Nuevo León:
- Monterrey (Sun Mall)
Baja California:
- Tijuana (Macroplaza)
Guanajuato:
- Irapuato
Sinaloa:
- Los Mochis (Paseo Los Mochis)
Los DJS oficiales del evento serán VSHE y Sonicko, mientras Serko Fu y Dante serán los hosts de la noche.
La final de la FMS Internacional 2026 promete reunir a más de 35 mil asistentes, una cifra que ya suena a récord dentro del freestyle competitivo.