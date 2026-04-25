Este sábado 25 de abril se celebrará la final de la FMS Internacional 2026 en Ciudad Juárez, donde 16 freestylers de élite buscarán el anillo más importante del circuito.

Aczino defenderá su título frente a figuras como Chuty, Gazir, El Menor y Stuart, además de clasificados como KG, Arkano, Valles-T y Marithea.

La competencia reunirá campeones de distintas ligas y talentos elegidos por el público, en una jornada que promete definir quién manda en el micrófono a nivel mundial.

FMS Internacional 2026 (@urbanroosters / Instagram )

Te presentamos los participantes confirmados de la final de la FMS Internacional 2026

Estos son los 16 freestylers de élite que estarán en la Final Internacional de la Freestyle Master Series 2026:

Campeones de ligas FMS

Aczino (México) – campeón vigente Chuty (España) – campeón FMS España Gazir (Colombia) – campeón FMS Colombia El Menor (Chile) – campeón FMS Chile Jony Beltrán (México) – campeón FMS México Stuart (Argentina) – campeón FMS Argentina

Clasificados y figuras clave

KG (Perú) – cupo torneo clasificatorio Arkano (España) – subcampeón FMS España Valles-T (Colombia) – subcampeón FMS Colombia Acertijo (Chile) – subcampeón FMS Chile Marithea (México) – subcampeona FMS México Teorema (Argentina) – cupo FMS Argentina Azuky – elegido por el público Larrix – mejor tercero Kodigo – mejor tercero Éxodo Lirical (campeón FMS Caribe)

FMS Internacional 2026: Participantes confirmados (@urbanroosters / Instagram)

Estos son todos los detalles de la final de FMS Internacional 2026

Ciudad Juárez, México será testigo de la final de la FMS Internacional 2026 que promete dejar muchas emociones, por lo que a continuación te contamos todos los detalles para que no te la pierdas:

Fecha: Sábado 25 de abril de 2026 .

. Horario:

México: 18:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Chile: 20:00 horas

Perú: 19:00 horas

España: 02:00 horas (domingo)

Lugar: Plaza de la Mexicanidad, Ciudad Juárez, México.

Transmisión: YouTube Urban Roosters

Además de la transmisión digital, la Final Internacional de FMS 2026 también llegará a salas de cine en distintas ciudades del país.

Las proyecciones se realizarán en complejos de Cinemex, estas son las ciudades y complejos que trasmitirán la final de la FMS Internacional 2026:

Ciudad de México:

Encuentro Oceanía

Parque Delta

Santa Fe

Nuevo León:

Monterrey (Sun Mall)

Baja California:

Tijuana (Macroplaza)

Guanajuato:

Irapuato

Sinaloa:

Los Mochis (Paseo Los Mochis)

Los DJS oficiales del evento serán VSHE y Sonicko, mientras Serko Fu y Dante serán los hosts de la noche.

La final de la FMS Internacional 2026 promete reunir a más de 35 mil asistentes, una cifra que ya suena a récord dentro del freestyle competitivo.