El evento de la Sonora Santanera en la Cámara de Diputados provocó diversas críticas, para las cuales Sergio Mayer ya dio respuesta: “la vida sigue”.

“¿Por qué me voy a arrepentir? Al contrario me dio gusto y estamos también al pendiente de la tragedia". Sergio Mayer, diputado de Morena

Y es que el diputado de Morena, Sergio Mayer fue quien invitó a la Sonora Santanera a la Cámara de Diputados el martes 21 de octubre, para celebrar los 70 años de la agrupación.

Sin embargo, el evento de la Sonora Santanera fue criticado no sólo por los supuestos de que fueran pagados con recursos públicos, también por el momento en

“La vida sigue”: Sergio Mayer y su respuesta a las críticas por evento de la Sonora Santanera

En entrevista con Manuel López San Martín, Sergio Mayer justificó el haber invitado a la Sonora Santanera y afirmó que “la vida sigue” y cancelar el evento no iba a ayudar a los damnificados.

“¿Por qué ese tendríamos que haberlo cancelado? [..] La vida sigue y tenemos que seguir adelante, es parte de nuestra agenda legislativa y de nuestro trabajo ¿En qué ayudas a tus compatriotas de Veracruz?”. Sergio Mayer, diputado de Morena

Al respecto, Sergio Mayer también aseguró que en la Cámara de Diputados hay eventos todos los días, ya que incluso ese mismo día se presentó la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, aunque no bailaron.

Asimismo, Sergio Mayer explicó que el evento de la Sonora Santanera se estaba planeado desde que fue presidente de la Comisión de Cultura, aunque tenían su confirmación hace dos meses.

Sin embargo, Sergio Mayer presentó los oficios justo cuando la Sonora Santanera dio una fecha estimada, por lo que el evento fue aprobado por la Junta de Coordinación Política.

Ricardo Monreal respondió a evento de la Sonora Santanera: Homenajes están suspendidos

Sergio Mayer también adelantó otros homenajes que planea en la Cámara de Diputados, como Los Ángeles Azules, sin embargo Ricardo Monreal ya respondió a dichos eventos.

Fueron medios de comunicación quienes cuestionaron a Ricardo Monreal sobre los homenajes y reconocimientos, por lo que mencionó que se planteara una revisión en la agenda de invitados.

Así como de los momentos en que se deben hacer dichos eventos, ya que se debe buscar el justo, adecuado y conveniente para organizar reconocimientos como el de la Sonora Santanera.

Aunque también, Ricardo Monreal descartó que hubiera otros eventos en la Cámara de Diputados, además de que se enfocarán en la agenda legislativa.