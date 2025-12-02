Carlos Higinio Lledias Saavedra es uno de los 43 aspirantes que se registraron durante el proceso abierto en los últimos días de noviembre de 2025 por el Senado para encabezar la Fiscalía General de la República (FGR).

En caso de que Carlos Higinio Lledias Saavedra sea uno de los 10 mejores perfiles, será tarea de la presidenta Claudia Sheinbaum realizar una terna para que el Senado seleccione al nuevo titular de la FGR.

¿Quién es Carlos Higinio Lledias Saavedra?

Carlos Higinio Lledias Saavedra es un abogado penalista originario de Puebla, con más de 15 años de trayectoria en materia de jurisdicción y con intereses de encabezar la FGR.

Según su propio despacho, Carlos Higinio Lledias Saavedra posee un enfoque analítico, uso de métodos forenses y gran capacidad en técnicas de interrogatorio.

Carlos Higinio Lledias Saavedra
Carlos Higinio Lledias Saavedra (Redes Sociales )

El sitio también explica que Carlos Higinio Lledias Saavedra cuenta con una amplia trayectoria en las siguientes áreas:

  • Amparo
  • Derecho Civil
  • Derecho Familiar
  • Derecho Fiscal
  • Derecho Penal
  • Derecho Mercantil

¿Cuántos años tiene Carlos Higinio Lledias Saavedra?

Aunque no se sabe la edad precisa de Carlos Higinio Lledias Saavedra, es de precisar que para dirigir la FGR es obligatorio tener mínimo 35 años de edad.

¿Quién es la esposa de Carlos Higinio Lledias Saavedra?

Carlos Higinio Lledias Saavedra mantiene su vida privada lejos del ojo público, por lo que no se conoce quién es su esposa.

¿Carlos Higinio Lledias Saavedra tiene hijos?

Se desconoce si Carlos Higinio Lledias Saavedra tiene o no hijos.

¿Qué estudió Carlos Higinio Lledias Saavedra?

Carlos Higinio Lledias Saavedra tiene una licenciatura en Derecho, además de contar con una formación que incluye doctorados en Derecho, Derecho Civil y Derecho Penal.

En cuanto a maestrías, cuenta con los siguientes títulos:

  • Maestría en Ciencias Penales y Criminalística
  • Maestría en Derecho Fiscal

Carlos Higinio Lledias Saavedra es aspirante a encabezar la FGR en el Gobierno de Claudia Sheinbaum

Carlos Higinio Lledias Saavedra es uno de los candidatos que presentó un escrito en el que manifestó no haber sido inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos de la federación, a fin de encabezar la FGR.

A su vez, tuvo que cumplir con otros requisitos como “gozar de buena reputación”, al menos diez años de experiencia en la abogacía y no haber sido condenado por delito dolosos.

Además de Carlos Higinio Lledias Saavedra, otros 42 perfiles también demostraron aspirar a encabezar la FGR para los siguientes 9 años:

  1. Alan Joseph Colín Perea
  2. Alfredo Barrera Flores
  3. Alfredo Méndez Ortiz
  4. Arturo Altamirano González
  5. Aureliano José Cruz
  6. Carlos Emigdio Arozqueta Solís
  7. César Mario Gutiérrez Priego
  8. Daniel Quirarte Fonseca
  9. David Borja Padilla
  10. Edgardo Josué Guzmán Espíndola
  11. Enrique Díaz Contreras
  12. Eric Felipe Avelino Jaramillo González
  13. Ernestina Godoy Ramos
  14. Félix Roel Herrera Antonio
  15. Gerardo Márquez Guevara
  16. Gregorio Apreza Herrera
  17. Hamlet García Almaguer
  18. Israel Ortega Monroy
  19. Iván Rivera Mendiola
  20. Jorge Nader Kuri
  21. José de Jesús Ruiz Munilla
  22. José Inés Betancourt Salgado
  23. Juan Adrián Guerrero Luna
  24. Juan Carlos Ortiz Gausin
  25. Juan Manuel Crisanto Campos
  26. Leopoldo Burruel Huerta
  27. Luis Manuel Pérez de Acha
  28. Luz María Zarza Delgado
  29. Maribel Bojorges Beltrán
  30. Miguel Manuel Ramírez Mandujano
  31. Miguel Nava Alvarado
  32. Mirna Lucía Grande Hernández
  33. Olimpia Griselda Puente Pineda
  34. Omar Isidro Vicente
  35. Raúl Gustavo Villaseñor Vázquez
  36. Ricardo Peralta Saucedo
  37. Richard Urbina Vega
  38. Roberto Bonifacio Mazón García
  39. Rubén Barragán Tejeda
  40. Sandra Luz González Mogollón
  41. Tulio Aurelio Rangel
  42. Víctor Hugo Galicia Sánchez
