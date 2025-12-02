Carlos Higinio Lledias Saavedra es uno de los 43 aspirantes que se registraron durante el proceso abierto en los últimos días de noviembre de 2025 por el Senado para encabezar la Fiscalía General de la República (FGR).

En caso de que Carlos Higinio Lledias Saavedra sea uno de los 10 mejores perfiles, será tarea de la presidenta Claudia Sheinbaum realizar una terna para que el Senado seleccione al nuevo titular de la FGR.

¿Quién es Carlos Higinio Lledias Saavedra?

Carlos Higinio Lledias Saavedra es un abogado penalista originario de Puebla, con más de 15 años de trayectoria en materia de jurisdicción y con intereses de encabezar la FGR.

Según su propio despacho, Carlos Higinio Lledias Saavedra posee un enfoque analítico, uso de métodos forenses y gran capacidad en técnicas de interrogatorio.

Carlos Higinio Lledias Saavedra (Redes Sociales )

El sitio también explica que Carlos Higinio Lledias Saavedra cuenta con una amplia trayectoria en las siguientes áreas:

Amparo

Derecho Civil

Derecho Familiar

Derecho Fiscal

Derecho Penal

Derecho Mercantil

¿Cuántos años tiene Carlos Higinio Lledias Saavedra?

Aunque no se sabe la edad precisa de Carlos Higinio Lledias Saavedra, es de precisar que para dirigir la FGR es obligatorio tener mínimo 35 años de edad.

¿Quién es la esposa de Carlos Higinio Lledias Saavedra?

Carlos Higinio Lledias Saavedra mantiene su vida privada lejos del ojo público, por lo que no se conoce quién es su esposa.

¿Carlos Higinio Lledias Saavedra tiene hijos?

Se desconoce si Carlos Higinio Lledias Saavedra tiene o no hijos.

¿Qué estudió Carlos Higinio Lledias Saavedra?

Carlos Higinio Lledias Saavedra tiene una licenciatura en Derecho, además de contar con una formación que incluye doctorados en Derecho, Derecho Civil y Derecho Penal.

En cuanto a maestrías, cuenta con los siguientes títulos:

Maestría en Ciencias Penales y Criminalística

Maestría en Derecho Fiscal

Carlos Higinio Lledias Saavedra es aspirante a encabezar la FGR en el Gobierno de Claudia Sheinbaum

Carlos Higinio Lledias Saavedra es uno de los candidatos que presentó un escrito en el que manifestó no haber sido inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos de la federación, a fin de encabezar la FGR.

A su vez, tuvo que cumplir con otros requisitos como “gozar de buena reputación”, al menos diez años de experiencia en la abogacía y no haber sido condenado por delito dolosos.

Además de Carlos Higinio Lledias Saavedra, otros 42 perfiles también demostraron aspirar a encabezar la FGR para los siguientes 9 años:

Alan Joseph Colín Perea Alfredo Barrera Flores Alfredo Méndez Ortiz Arturo Altamirano González Aureliano José Cruz Carlos Emigdio Arozqueta Solís César Mario Gutiérrez Priego Daniel Quirarte Fonseca David Borja Padilla Edgardo Josué Guzmán Espíndola Enrique Díaz Contreras Eric Felipe Avelino Jaramillo González Ernestina Godoy Ramos Félix Roel Herrera Antonio Gerardo Márquez Guevara Gregorio Apreza Herrera Hamlet García Almaguer Israel Ortega Monroy Iván Rivera Mendiola Jorge Nader Kuri José de Jesús Ruiz Munilla José Inés Betancourt Salgado Juan Adrián Guerrero Luna Juan Carlos Ortiz Gausin Juan Manuel Crisanto Campos Leopoldo Burruel Huerta Luis Manuel Pérez de Acha Luz María Zarza Delgado Maribel Bojorges Beltrán Miguel Manuel Ramírez Mandujano Miguel Nava Alvarado Mirna Lucía Grande Hernández Olimpia Griselda Puente Pineda Omar Isidro Vicente Raúl Gustavo Villaseñor Vázquez Ricardo Peralta Saucedo Richard Urbina Vega Roberto Bonifacio Mazón García Rubén Barragán Tejeda Sandra Luz González Mogollón Tulio Aurelio Rangel Víctor Hugo Galicia Sánchez

Jorge Nader Kuri (Especial)