El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) respaldó el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a impulsar la unidad nacional, destacando que esta es la clave para consolidar los avances del país en materia social, educativa y de bienestar.

Durante la inauguración del XI Pleno Extraordinario de la Sección 23 del SNTE, celebrado en Puebla, el secretario general del sindicato, Alfonso Cepeda Salas, llamó a las y los docentes de México a seguir contribuyendo con su labor profesional.

SNTE aprueba informes y reconoce apoyo de Alejandro Armenta

Durante su mensaje, el funcionario subrayó que el país enfrenta desafíos importantes, pero también acumula avances significativos que deben comunicarse con claridad.

Asimismo, celebró el reconocimiento que recientemente hizo la presidenta al magisterio. Y añadió que las y los maestros no solo aportan conocimientos académicos, sino que también forman ciudadanos responsables, con valores y sentido comunitario.

En el evento organizado por Francisco González Mena, coordinador del Colegiado Nacional de Negociación, se aprobaron los informes de actividades y finanzas de la Sección 23.

Por su parte, el profesor José Luis González Morales, secretario general de la sección, agradeció a Cepeda Salas por su liderazgo y por impulsar una agenda nacional que fortalezca los derechos laborales, la seguridad social y la profesionalización del magisterio.

Además, destacó la disposición del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, para mejorar las condiciones de docentes y comunidades escolares.

Alfonso Cepeda entrega Cartilla de Derechos de las Mujeres

Como parte de las actividades, el dirigente nacional colocó la primera piedra del Centro Recreativo, Deportivo y Cultural de la Sección 51, que incluirá una alberca semiolímpica techada, entre otras instalaciones.

Finalmente, entregó 5 mil ejemplares de la Cartilla de Derecho de las Mujeres, reforzando el compromiso del sindicato con la igualdad de género.