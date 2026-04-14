Las entrevistas para los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) inician este 14 de abril en la Cámara de Diputados.

Las entrevistas para los 100 aspirantes para la elección de 3 nuevos consejeros se llevarán a cabo del 14 al 16 de abril.

Ante el inicio de estas entrevistas, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, señaló que es necesario que el proceso se realice con plena transparencia para proteger la democracia.

Inician entrevistas de 100 aspirantes a consejeros del INE

El martes 14 de abril inician las entrevistas de los 100 aspirantes a consejeros del INE en la Cámara de Diputados, de los que 50 son mujeres y 50 hombres.

Al finalizar este proceso de entrevistas que durará 3 días, se decidirá a los 15 candidatos que podrían ocupar los 3 cargos disponibles para consejeros electorales.

De acuerdo con el calendario determinado para las entrevistas, éstas se realizarán de la siguiente forma:

14 de abril: 34 entrevistas, donde la primera inicia a las 9:00 horas, mientras que la última será a las 18:15 horas.

15 de abril: 33 entrevistas, donde la primera inicia a las 9:00 horas, mientras que la última será a las 18:00 horas.

16 de abril: 33 entrevistas, donde la primera inicia a las 9:00 horas, mientras que la última será a las 18:00 horas.

Luego de terminar las entrevistas, se construirán 3 ternas de 5 aspirantes para su elección final.

López Rabadán pide transparencia en elección de candidatos ante INE

Kenia López Rabadán llamó a la transparencia en el proceso de entrevistas para la elección de los consejeros del INE.

“Hoy todavía creo que hay una responsabilidad social, ciudadana para que se pueda transparentar todo el proceso” Kenia López Rabadán

En entrevista con Luis Cárdenas, la presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro destacó que más allá de la especulación de la supuesta filtración del examen, lo que se requiere es la transparencia para mantener la confianza de la ciudadanía.

Asimismo, destacó la importancia de la transparencia en este proceso, pues al final quién se beneficia o se ve afectado por los perfiles que resulten electos será la ciudadanía.

“No es algo que se sepa de cierto. Hay una especulación…Más allá de poder tener la precisión de si se filtró o no se filtró el examen, pues si hay que hacer un llamado a la certeza, hacer un llamado y una exigencia a la confianza” Kenia López Rabadán

Los aspirantes que obtuvieron la mayor calificación son: