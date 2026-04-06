El proceso de selección de tres nuevas consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta críticas por la presencia de seis aspirantes señalados por su cercanía con la presidenta consejera Guadalupe Taddei.

Entre más de 390 perfiles que avanzaron en la evaluación de consejeros del INE, destacan funcionarios que actualmente ocupan cargos directivos dentro del INE, lo que ha generado acusaciones de posible conflicto de interés.

El Comité Técnico de Evaluación continuará con análisis curriculares, exámenes y entrevistas antes de enviar la lista final a la Cámara de Diputados.

Estos son los seis perfiles cercanos a Guadalupe Taddei que busca ser consejeros del INE

De un total de más de 390 perfiles que compiten por las consejerías del INE, 6 de ellos se ven señalados por la crítica por su cercanía con la presidenta consejera Guadalupe Taddei.

Ya que estos 6 perfiles que aspiran a ser consejeros del INE son actualmente funcionarios que ocupan cargos directivos dentro del órgano electoral.

A lo que los 6 perfiles que buscan ocupar cargos de consejeros del INE y que son criticados por cercanía con Guadalupe Taddei son:

Jesús Octavio García González, responsable de la dirección de Administración Roberto Carlos Félix López, titular de la dirección de Organización Electoral Juan Manuel Velázquez Barajas, director de Asuntos Jurídicos Jesús Ancira Jiménez, titular de Asuntos Laborales Pedro Pablo Chirinos Benítez, encargado de la Unidad Técnica de Vinculación con los Oples Arlene Cabral Porchas, coordinadora de Asuntos Internacionales

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, durante la sesión extraordinaria (Daniel Augusto)

Ven conflicto de interés en seis perfiles para consejeros del INE por cercanía a Guadalupe Taddei

Ante los señalamientos y las críticas a 6 perfiles que aspiran a ser consejeros del INE por cercanía a Guadalupe Taddei, ya muchos apuntan conflicto de interés.

Ya que en las críticas no sólo se señala que se trate de 6 perfiles que ocupen actualmente cargos directivos dentro del INE, sino que están en puestos estratégicos en la labor de la presidente consejera Guadalupe Taddei.

Lo que será clave para quienes sean los nuevos consejeros del INE, sin embargo, aún queda pasar el proceso del Comité Técnico de Evaluación en el que se incluye un análisis curricular, exámenes y entrevistas.

Para luego ser designada la listas de candidatos a la Cámara de Diputados, que se encargará de elegir a los nuevos tres consejeros del INE.