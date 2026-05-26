TV Azteca volvió a responder a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y aseguró que “son los ciudadanos quienes deciden cómo informarse”.

En un nuevo comunicado, la televisora propiedad de Ricardo Salinas Pliego reaccionó a las declaraciones realizadas por la mandataria durante la conferencia mañanera del pueblo de este 26 de mayo de 2026.

Durante su intervención, Sheinbaum descartó retirar la concesión de TV Azteca y afirmó que en su gobierno no existe censura contra los medios de comunicación.

TV Azteca acusa vulneración al derecho a la información por llamado de Sheinbaum

En el documento, TV Azteca insistió en que el llamado de la presidenta para no ver la programación de la televisora representa una vulneración al derecho de las audiencias a informarse libremente.

La empresa sostuvo que, en una auténtica democracia, son los ciudadanos —y no el gobierno— quienes deben decidir cómo, cuándo y a través de qué plataformas consumir información.

Además, señaló que las declaraciones realizadas por Sheinbaum en las conferencias de ayer y hoy reflejan, según su postura, una estrategia de la llamada Cuarta Transformación para desacreditar a medios críticos desde “la más alta tribuna del país”.

La televisora también defendió el trabajo periodístico y de producción de sus contenidos, al asegurar que están sustentados en documentos, datos públicos y testimonios verificables.

Añadió que lo que realmente incomoda al gobierno es la difusión de información sobre “malos resultados” de la administración federal.

TV Azteca defiende origen legal de la televisora y recuerda apoyo a AMLO

En otra parte del comunicado, TV Azteca aseguró que la adquisición de la empresa se realizó de manera legal, transparente y ampliamente documentada hace más de 30 años.

La compañía subrayó que la libertad de expresión y la libertad de prensa son derechos fundamentales en una democracia y no concesiones otorgadas por el gobierno.

Asimismo, recordó que en 2006, cuando —según la televisora— diversos medios cerraron espacios al entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, TV Azteca mantuvo abiertas sus puertas para entrevistas y cobertura informativa.

Finalmente, la empresa destacó el alcance de sus contenidos al señalar que más de 33 millones de personas consumen su programación en televisión abierta, mientras que más de 36 millones la siguieron en plataformas digitales el pasado 25 de mayo.