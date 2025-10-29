De acuerdo con el periodista Luis Chaparro, Inés Gómez Mont presenció la detención de su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga.

El mes pasado, el esposo de Inés Gómez Mont, Víctor Manuel Álvarez Puga, fue detenido en su domicilio en Miami, Florida, cuando bajaba de su lujoso auto Bentley.

Agentes del ICE y agentes del US Marshals lo trasladaron al centro de procesamiento Krome North SPC por su situación migratoria, donde está resguardado desde septiembre a la espera de una audiencia el 12 de noviembre.

Fuentes al interior del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE, por sus siglas en inglés) descartan que la detención esté relacionada con las denuncias fiscales que el empresario tiene en México.

Al momento de la detención, Víctor Manuel Álvarez Puga, de edad desconocida, se encontraba en compañía de Inés Gómez Mont, de 42 años de edad.

Aunque se comprobó que Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont mintieron para extender su estancia en Estados Unidos, solo uno de ellos pagará las consecuencias de alterar su solicitud de residencia.

Según información dada a conocer en el sitio Pie de Nota, la presentadora de televisión no fue detenida por consideración a su maternidad y es que sus hijos tienen nacionalidad estadounidense.

¿Cuál es el paradero de Inés Gómez Mont?

Aunque aseguran que Inés Gómez Mont se encontraba al lado de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, cuando fue detenido, no hay prueba de ello.

La información se vuelve confusa debido a que hace unos días, Javier Ceriani, de 54 años de edad, sugirió que Inés Gómez Mont se mantiene oculta en Dubái.

Por lo que actualmente se desconoce el paradero de Inés Gómez Mont, quien al igual que su esposo tiene denuncias fiscales abiertas en México.