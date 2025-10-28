Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, fue detenido en Estados Unidos; sin embargo se revela que podría salir libre gracias a un recurso legal.

¿Qué recurso legal ayudaría a Víctor Manuel Álvarez Puga a salir libre de Estados Unidos?

El pasado 27 de octubre se dio a conocer la detención de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, empresario al que se le acusa de lavado de dinero y crimen organizado.

No obstante se ha revelado que existe un recurso legal que podría ayudar a Víctor Manuel Álvarez Puga a salir libre de Estados Unidos: el habeas corpus.

El habeas corpus es un recurso jurídico que busca proteger la libertad individual de las detenciones o encarcelamientos arbitrarios e ilegales, como podría ser el caso de Víctor Manuel Álvarez Puga tras su detención en Estados Unidos.

Este recurso legal se considera como un derecho fundamental que garantiza a cualquier persona detenida, el derecho a comparecer de inmediato ante un tribunal o juez para que se examine la legalidad de su detención.

Es decir que el habeas corpus exige que la autoridad que ha detenido a una persona -Víctor Manuel Álvarez Puga- que justifique ante un tribunal el motivo y la legalidad de la detención.

Si el tribunal determina que la detención es ilegal o arbitraria, ordenará la liberación inmediata de la persona, lo cual podría ocurrir con Víctor Manuel Álvarez Puga.

Este recurso es un pilar fundamental en la protección de los derechos humanos y la limitación del poder estatal; mientras tanto, Víctor Manuel Álvarez Puga está a la espera de una audiencia para que se le otorgue una fianza.

De acuerdo al documento público perteneciente a la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido el pasado 24 de septiembre por ICE en Miami y trasladado al centro de detención Krome.

En ese sentido, se reveló que el pasado 2 de octubre se presentó el habeas corpus que protege la libertad personal contra detenciones ilegales y pedir audiencia financiera; el 15 de octubre, la jueza Cecilia M. Altotonga ordenó que se le otorgue una fianza o que sea liberado.

Pues reconoció que la detención de Víctor Manuel Álvarez Puga debe revisarse bajo otra sección de la ley.

En México, Víctor Manuel Álvarez Puga es acusado de ser el centro de una red de corrupción a la cual se le conoce como factureras, es decir unas “soluciones” para empresas que quieran evadir impuestos y lavar dinero.

A Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont sería responsable de fraudes con un valor de 2 mil 950 millones de pesos.