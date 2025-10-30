Pati Chapoy -de 76 años de edad- habló de Inés Gomez Mont tras el arresto de Víctor Manuel Álvarez Puga.

Inés Gómez Mont lleva 4 años prófuga de la justicia, pero ha tenido contacto con Pati Chapoy al menos en dos ocasiones.

Pati Chapoy defiende a Inés Gómez Mont tras la detención de su esposo

Durante un encuentro con medios, Pati Chapoy fue cuestionada sobre la detención del esposo de Inés Gómez Mont, de 42 años de edad.

Pati Chapoy confirmó que tiene contacto con Inés Gómez Mont tras mencionar que la conductora está bien de salud.

“Inés está bien de salud, eso sí te le puedo asegurar. Tanto ella, como sus hijos”, contó Pati Chapoy sobre su excolaboradora.

La titular de Ventaneando no dudó en defender a Inés Gómez Mont y aseguró que ella no estaba relacionada con las cuentas bancarias de Víctor Manuel Álvarez Puga.

“Las cuentas las tiene el marido, Inés no”, dijo muy segura Pati Chapoy, quien trató de deslindar a la conductora de la situación legal que actualmente vive.

En febrero de 2025, Pati Chapoy ya había revelado que mantiene contacto con Inés Gómez Mont.

Pues tras la muerte de Daniel Bisogno, la conductora se comunicó con Pati Chapoy para darle el pésame.

¿Inés Gómez Mont será detenida? Esto se sabe

Víctor Manuel Álvarez Puga se encuentra en el Centro de Procesamiento Krome North, ya que tiene una situación migratoria irregular.

Autoridades de México ya habrían solicitado la extradición del esposo de Inés Gómez Mont.

Pero, se desconoce si también solicitaron la extradición de Inés Gómez Mont o si ya fue localizada .

Por lo pronto, la deportación de Víctor Manuel Álvarez Puga se decidirá el 12 de noviembre.

Inés Gómez Mont está acusada de:

Lavado de dinero

Delincuencia organizada

Apropiación recursos públicos

Malversación

Defraudación fiscal