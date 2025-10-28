La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la deportación de Víctor Manuel Álvarez Puga a México será decidida por las autoridades migratorias el próximo 12 de noviembre.

Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, es detenido en Estados Unidos. (Michelle Rojas/SDPNoticias)

Acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, Víctor Manuel Álvarez Puga huyó de México a Estados Unidos, donde recientemente fue detenido.

De acuerdo con la información, las autoridades migratorias de Estados Unidos decidirán el próximo 12 de noviembre si Víctor Manuel Álvarez Puga será deportado a México o no.

Cabe mencionar que recientemente se reveló que Víctor Manuel Álvarez Puga habría solicitado asilo en Estados Unidos pues en México sufría persecución política por sus creencias conservadoras.