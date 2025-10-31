Tras ser detenido en Estados Unidos, Víctor Manuel Álvarez Puga es acusado de supuestamente haber arrebatado herencia a su exesposa.

De acuerdo con información revelada por el periodista Alberto de Tavira, Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, habría engañado a la familia de su primera esposa, Marycarmen López, para despojarlos de una herencia.

Debido a esto, Víctor Manuel Álvarez Puga podría enfrentar cargos por robo, pues se trató de una acción premeditada.

Víctor Manuel Álvarez Puga solicitó el habeas corpus, un recuso jurídico (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Víctor Manuel Álvarez Puga podría enfrentar acusaciones de robo por herencia de su exesposa

Luego de confirmarse que Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido por autoridades en Estados Unidos, acusado de manejar empresas factureras, podría enfrentar nuevos cargos por el delito de robo.

Según reveló el periodista Alberto de Tavira, Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, habría engañado a su exesposa Marycarmen López, para que invirtieran en un supuesto negocio una herencia que le dejó su papá.

Víctimas de este engaño también habrían sido los hermanos y otros familiares de Marycarmen López, pues Álvarez Puga también los despojó de la parte de su herencia.

El divorcio entre Marycarmen López y el abogado ocurrió sin que este le devolviera a ella y a sus familiares el dinero que les pidió.

Ante esto, el periodista Alberto de Tavira aseveró que la familia de la exesposa de Álvarez Puga tendría documentos que acreditan la entrega del dinero; los cuales, analizan presentar en una denuncia por el delito de robo en su contra.