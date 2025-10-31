¿Cuál fue el papel de Marycarmen López, ex esposa de Víctor Álvarez Puga en su detención por ICE en Estados Unidos?

Aseguran que la ex esposa de Víctor Álvarez Puga, Marycarmen López, fue pieza clave para su detención en Estados Unidos por ICE

De acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, reveló en su programa Productora 69 que la ex esposa de Víctor Álvarez Puga, Marycarmen López , fue pieza clave en su detención en Estados Unidos por ICE.

Aparentemente ella fue quien brindó la información clave a las autoridades estadounidenses para la captura de Víctor Álvarez Puga en su domicilio.

Cabe mencionar que Marycarmen López había denunciado a Álvarez Puga por falta de manutención alimentaria pues él se separó de ella aún estando embarazada de su hijo Francisco Álvarez López, quien estaría a días de cumplir 17 años.

Según reveló Jorge Carbajal, Álvarez Puga se separó de su ex esposa para estar con Inés Gómez Mont, desvinculándose de su primogénito.

También mencionó que López y Puga se conocieron cuando ella terminó una relación con Alejandro Basteri y trabajaba en Avenida Masaryk.

Por lo que Marycarmen López habría tenido que criar solo a su hijo Francisco mientras ella seguía demandando la pensión alimentaria a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont quien fue arrestado por agentes de ICE en Estados Unidos; a la ex conductora no la arrestaron ya que ambos habrían acordado vivir separados para proteger a sus hijos.

Jorge Carbajal señaló que, días antes del operativo, los abogados de Inés Gómez Mont le dijeron que su ubicación podría ser revelada por Marycarmen López, quien exigía 100 millones de pesos por la manutención, además de un avión privado.