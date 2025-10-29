Víctor Manuel Álvarez Puga habría sido detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos en su propia casa, ubicada en Miami.

De acuerdo con la información, la detención de Víctor Manuel Álvarez Puga en Estados Unidos no tendría que ver con los delitos que se le imputan en México, sino con su situación migratoria.

Migración habría buscado a Víctor Manuel Álvarez Puga en su propia casa para detenerlo

Información revelada por el periodista Jorge Carbajal revela que los agentes de migración de Estados Unidos llegaron directamente a la casa de Víctor Manuel Álvarez Puga para realizar la detención.

Según la versión del periodista, que no ha sido confirmada por fuentes oficiales, las autoridades migratorias tocaron a la puerta de Víctor Manuel Álvarez Puga y este les abrió.

“Llegaron directamente a su casa, tocaron la puerta y él mismo salió a abrir cuando fue requerido por la policía”. Relato de Jorge Carbajal

Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont (Agencia México)

El periodista señaló que la detención de Víctor Manuel Álvarez Puga fue posible gracias a la denuncia de una persona cercana que conocía la ubicación de su casa en Miami y su situación migratoria.

Tras la detención, autoridades migratorias decidirán si Víctor Manuel Álvarez Puga será deportado a México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) le imputa los siguientes cargos:

Delincuencia organizada

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Defraudación fiscal

Cabe mencionar que hasta el momento, Inés Gómez Mont, ex conductora de televisión y esposa de Víctor Manuel Álvarez Puga, no ha dado declaraciones públicas sobre esta detención.