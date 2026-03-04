El Instituto Nacional Electoral (INE) negó suspender un spot de Morena que denunció el empresario dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego.

“El spot no imputa un hecho evidentemente falso… no podría proceder una cautelar por calumnia” Ricardo Salinas Pliego

El INE, presidido por Guadalupe Taddei, dijo que la actividad profesional, su trascendencia económica y sus posicionamientos políticos lo sujetan a un debate público.

De esa manera resolvió la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que no procede la suspensión de dicho spot de Morena con la imagen de Ricardo Salinas Pliego.

Ricardo Salinas Pliego rechaza que lo incluyan entre ex gobernadores presos

Ricardo Salinas Pliego había denunciado a Morena ante el INE por calumnia por incluir una fotografía suya en un su avión privado.

En dicho spot, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, acusa que hay quienes ven a México como un botín, en línea con su discurso de señalar a quienes quieren volver a obtener privilegios del gobierno.

En dicho video también aparecen fotos como la del expresidente Enrique Peña Nieto y otros ex gobernadores como Javier Duarte.

Ricardo Salinas Pliego acusó que ese video lo vincula con políticos presos cuando él solo es un ciudadano.

Morena asegura que actualmente hay un México que no se vende

Luisa María Alcalde también dijo que ahora hay otro México, que no se vende y que apoya a los que menos tienen.