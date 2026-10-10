Diversos sectores laborales en México han decidido unirse en solidaridad con el personal médico del IMSS, respaldando públicamente sus demandas y necesidades actuales.

Entre las muestras de apoyo destacan los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, quienes reconocen las dificultades que atraviesa el gremio sanitario debido a experiencias compartidas.

Asimismo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha confirmado su participación en las protestas programadas para el 14 de octubre.

SNTE y Metro se suman a la mega marcha 14 de octubre como apoyo a los trabajadores del IMSS

Integrantes del personal del Metro se unieron a las protestas del personal médico del IMSS, manifestando su apoyo tras señalar que comparten y entienden las difíciles condiciones laborales e institucionales que enfrentan.

Mega marcha 14 de octubre: SNTE y Metro apoyarán a trabajadores del IMSS (Cuartoscuro / Tomás Pérez de la Cruz)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) también formalizó su suma a las movilizaciones en respaldo a la salud.

Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la CNTE, anunció públicamente que la organización magisterial marchará junto con el personal de salud en la protesta nacional del 14 de octubre.

Representantes del magisterio disidente y sindicatos independientes asistieron a las asambleas informativas y de coordinación del IMSS realizadas sobre Paseo de la Reforma, donde se acordó articular acciones conjuntas y simultáneas en diversos estados.

La alianza de estos sectores (educación, transporte y salud) enfatiza la necesidad de un frente común para defender salarios dignos, jubilaciones justas, la libertad sindical y la democratización de sus respectivas representaciones gremiales.

Esto es lo que se sabe de la mega marcha 14 de octubre de los trabajadores del IMSS

La movilización nacional convocada para el 14 de octubre se acordó durante asambleas realizadas frente a las oficinas centrales del IMSS en Paseo de la Reforma, la cual contempla acciones simultáneas en diversos estados del país.

Exigen un incremento salarial directo al sueldo tabular, abasto suficiente de medicamentos y materiales de curación en clínicas y hospitales, así como pensiones y jubilaciones dignas.

Solicitan la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario para renovar la dirigencia y el rechazo a cualquier consulta sindical amañada.

Además de los trabajadores del Metro y de la CNTE, la mega marcha del 14 de octubre cuenta con el respaldo de:

Sindicatos independientes: Representantes de diversos sindicatos independientes han acudido a las asambleas organizativas frente a las oficinas del IMSS para articular un frente común.

Bloque de 38 sindicatos independientes y organizaciones sociales: Se destaca la alianza con un conjunto de 38 sindicatos independientes que impulsan la libertad sindical, la autonomía de representación laboral y la democratización de los gremios.

Durante los pronunciamientos de solidaridad se resalta la vinculación con la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) y encuentros en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Colectivos sociales y agrupaciones de la sociedad civil -como el movimiento Ciudadanos Unidos por el Rescate de México- junto con derechohabientes del IMSS se han sumado a las convocatorias y movilizaciones de apoyo al personal médico.