Al destacar que el gobierno federal solicitará una revisión, Ignacio Mier se dijo confiado en que Estados Unidos va a reanudar los vuelos de las 7 rutas suspendidas desde el AIFA.

“El gobierno de México va a pedir que se haga una revisión para los 13 vuelos” Igancio Mier. Vicecoordinador de Morena en la Cámara de Senadores

Así lo declaró el senador de Morena luego de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos suspendió 13 rutas desde el AIFA y el AICM por el incumplimiento de acuerdos bilaterales de aviación.

El vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores, Ignacio Mier, se dijo confiado en que Estados Unidos reanudará los vuelos de las 13 rutas desde el AIFA y el AICM que fueron suspendidos.

Entrevistado desde la Cámara de Senadores, el legislador federal resaltó que el gobierno de México va a solicitar que se realice una revisión del supuesto incumplimiento de acuerdos bilaterales de aviación.

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, confió en que los vuelos suspendidos por EEUU desde el AIFA puedan ser restituidos, una vez que se lleve a cabo la revisión que solicitará el gobierno federal.



En torno a ello, Ignacio Mier indicó que por el tema, las autoridades deberán de presentar una respuesta y en su caso la aclaración que corresponda para que se puedan restablecer las rutas afectadas.

En ese sentido, el senador confió en que una vez que se concluya el proceso de revisión de los temas que llevaron a la suspensión de los vuelos desde el AIFA hacia Estados Unidos, se reanuden las diferentes rutas.

Estados Unidos suspendió esto vuelos desde el AIFA

Al acusar que México habría incumplido un acuerdo de aviación firmado en 2015, el Departamento de Transporte de Estados Unidos suspendió 13 rutas desde el AIFA y el AICM.

En el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), los vuelos que fueron suspendidos debido a la orden del Departamento de Transporte de Estados Unidos, se tratan de estos:

AIFA – Houston (IAH) – Viva Aerobus AIFA – Dallas/Fort Worth (DFW) – Viva Aerobus AIFA – San Antonio (SAT) – Viva Aerobus AIFA – Chicago (ORD) – Viva Aerobus AIFA – Los Ángeles (LAX) – Viva Aerobus AIFA – Las Vegas (LAS) – Viva Aerobus AIFA – Orlando (MCO) – Viva Aerobus

En lo que respecta al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), las rutas comerciales afectadas por la suspensión de las autoridades de Estados Unidos son las siguientes:

AICM – San Juan, Puerto Rico (SJU) – Aeroméxico AICM – Newark, Nueva Jersey (EWR) – Volaris (ruta nueva, prevista para iniciar el 2 de noviembre) AICM – Charlotte (CLT) – Viva Aerobus AICM – Tampa (TPA) – Viva Aerobus AICM – Raleigh-Durham (RDU) – Viva Aerobus AICM – Sacramento (SMF) – Viva Aerobus

Cabe destacar que el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, explicó que la suspensión de vuelos tendrá una duración de 180 días, mientras se realizan las negociaciones que corresponden.