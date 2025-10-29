Tras el anuncio de la cancelación de vuelos de México a Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la decisión de mover vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Desde su mañanera del 29 de octubre, Claudia Sheinbaum aseguró que el cambio del tráfico aéreo se realizó por una cuestión de protección civil.

Asimismo, resaltó que todas las empresas, incluidas las estadounidenses, “están muy contentas” con el cambio al AIFA.

“Todas las empresas que se fueron al AIFA están felices...tienen más espacio, más seguridad. No hay un solo reclamo de alguna empresa” Claudia Sheinbaum

Insiste @Claudiashein que las compañía aéreas de carga están felices en el @aifaaero y por ello no está de acuerdo con la decisión de @USDOT de suspender los vuelos desde ese aeropuerto y algunos nuevos desde el @AICM_mx y que instruyó al canciller que busque a @marcorubio pic.twitter.com/p6SKbIyRIY — Rodrigo Pacheco (@Rodpac) October 29, 2025

Información en desarrollo...