Luego de la cancelación de las rutas del AIFA a Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió el viernes 31 de octubre de 2025 con representantes de varias de las aerolíneas mexicanas.

De acuerdo con lo informado por el mismo equipo de la presidenta, el encuentro de Claudia Sheinbaum con las aerolíneas mexicanas, fue para establecer una estrategia ante las medidas de Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum se reunió con representantes de aerolíneas mexicanas

Con el fin de establecer una estrategia para resolver la cancelación de rutas del AIFA a Estados Unidos, Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con representantes de aerolíneas mexicanas.

Sobre la reunión, la misma Claudia Sheinbaum adelantó en su mañanera del pueblo de este mismo 31 de octubre, que las aerolíneas que participaron en el encuentro se tratan de las 3 más importantes:

Aeroméxico

Viva Aerobús

Volaris

Según lo indicado en reportes, el encuentro en Palacio Nacional dio inicio cerca del mediodía y fue hasta pasadas las 3 de la tarde que los directivos de las aerolíneas comenzaron a salir del recinto.

Sin embargo, ninguno de los representantes de las empresas presentes en el encuentro con Claudia Sheinbaum, ofrecieron declaraciones a medios de comunicación sobre lo ocurrido en la reunión.

VIVA aseguró sus vuelos del AICM operan con normalidad

Cabe destacar que durante la reunión en Palacio Nacional, VIVA compartió un comunicado en el que aseguró sus vuelos del AICM operan con normalidad, y solo están afectados los del AIFA.

“Nuestros vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y otros aeropuertos del país hacia Estados Unidos operan con total normalidad. La orden DOT-OST-2025-0436, emitida por el Gobierno de los Estados Unidos (2025-10-13) el 28 de octubre, establece disposiciones que afectan únicamente nuestras operaciones desde el AIFA” Viva Aerobus

Sheinbaum adelantó temas de la reunión con aerolíneas mexicanas

Previo a la reunión con las aerolíneas mexicanas, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que en el encuentro, se analizaría la posibilidad de llegar a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos.

En su conferencia mañanera, Sheinbaum destacó que es necesario conocer la opinión de las aerolíneas mexicanas, pues se tratan de actores clave en las negociaciones que se realizarán.

“Vamos a escuchar a las principales aerolíneas de pasajeros, que son las principales afectadas“ Claudia Sheinbaum

Además, la presidenta reveló que por parte del gobierno, en el encuentro participaron los funcionarios encargados de los temas de aviación a nivel federal:

Almirante Raymundo Morales Ángeles, titular de la Secretaria de Marina

Vicealmirante Juan José Padilla Olmos, director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez” (AICM)

General Isidoro Pastor Román, director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)

Por otro lado, Claudia Sheinbaum garantizó que el AIFA no será desmantelado, ni se revertirá su papel estratégico a pesar de la cancelación de rutas que ordenó el Departamento de Transporte.