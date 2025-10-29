La noche del martes 28 de octubre de 2025, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que cancelarán todos los vuelos de pasajeros y carga desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

De acuerdo con los reportes, se trata de al menos 13 rutas, en funcionamiento y en previsión, las que quedarán canceladas para las aerolíneas mexicanas.

Esta decisión sería en respuesta a un señalamiento por parte de Estados Unidos a México de incumplir el acuerdo de transporte aéreo de 2015.

Información en desarrollo...