Sean Duffy saltó de la televisión a la política. Seguramente lo recuerdas en el reality show “The Real World: Boston”.

Por el presidente Donald Trump, Sean Duffy es el secretario de Transporte de los Estados Unidos desde el 28 de enero de 2025.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre este miembro del Partido Republicano.

¿Quién es Sean Duffy?

Sean Patrick Duffy se describe como abogado, fiscal, político, comentarista, presentador y personalidad de televisión.

En el segundo mandato de Donald Trump, de 79 años de edad, se convirtió en el secretario de Transporte de los Estados Unidos.

Sean Duffy junto a Donald Trump (@repseanduffy / Instagram)

¿Qué edad tiene Sean Duffy?

Sean Duffy nació en Hayward, Wisconsin el 3 de octubre de 1971 por lo que actualmente tiene 54 años de edad.

¿Quién es la esposa de Sean Duffy?

Sean Duffy está casado con la periodista y personalidad televisiva Rachel Campos-Duffy, de 54 años de edad.

La pareja se conoció en el programa Road Rules: All Stars; se casaron en 1999.

Sean Duffy junto a su esposa Rachel Campos (@repseanduffy / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Sean Duffy?

A Sean Duffy lo rige el signo zodiacal de libra.

¿Cuántos hijos tiene Sean Duffy?

Sean Duffy y Rachel Campos tienen 9 hijos:

Evita Pilar Duffy

Xavier Jack Duffy

Margarita Pilar Duffy

Paloma Pilar Duffy

Lucia Belen Duffy

John Paul Duffy

María Victoria Duffy

Patrick Duffy

Valentina Duffy, quien padece síndrome de down.

¿Qué estudió Sean Duffy?

Sean Duffy se tituló en marketing en la Universidad St. Mary’s; en 1999 se graduó de la Facultad de Derecho William Mitchell en St. Paul, Minnesota.

Sean Duffy (@repseanduffy / Instagram)

¿En qué ha trabajado Sean Duffy?

En 1997, Sean Duffy apareció en la sexta temporada del reality de MTV, The Real World: Boston.

Posteriormente participó en sus programas derivados: Road Rules: All Stars (1998) y Real World/Road Rules Challenge: Battle of the Seasons (2002)

Tuvo una participación en el programa The Real World Awards Bash de 2008, año en que también se desempeñó como fiscal de distrito.

En 2003 fungió como comentarista de ESPN. Un año más tarde fue nombrado Atleta Honorario de los Juegos de Invierno de 2004 de Badger State Games.

En 2022 fue nombrado, junto a su esposa, coanfitriones deThe Bottom Line, un programa de Fox Business

En política...

En 2002, Sean Duffy se afilió al Partido Republicano, donde ocupó el cargo de fiscal de distrito del condado de Ashland. Fue reelegido sin oposición en 2004, 2006 y 2008.

En 2009 anunció su campaña para el Congreso en el 7.º distrito congresional de Wisconsin.

El 4 de junio de 2010 renunció al cargo de fiscal de distrito del condado de Ashland para centrarse en la carrera por el Congreso. Cinco meses después ganó la carrera en una ola nacional de republicanos que fueron elegidos para el Congreso.

Duffy formó parte del Panel de Investigación Selecto sobre Planned Parenthood.

En 2017 dio su apoyó absoluto a Donald Trump Duffy sobre la orden ejecutiva 13769, que prohibía temporalmente la entrada de ciudadanos musulmanes a Estados Unidos, argumentando que se trataba de una medida para prevenir y evitar el terrorismo.​

Renunció a su cargo en septiembre de 2019 debido a que una de sus hijas nació con un defecto cardíaco.

En noviembre de 2024, el Presidente de Estaos Unidos lo propuso para ser el secretario de Transporte, el Senado lo válido y lo puso en el pusto el 28 de enero de 2025.