La noche del martes 28 de octubre de 2025, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que cancelarán todos los vuelos de pasajeros y carga desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

De acuerdo con los reportes, se trata de al menos 13 rutas, en funcionamiento y en previsión, las que quedarán canceladas para las aerolíneas mexicanas.

Esta decisión sería en respuesta a un señalamiento por parte de Estados Unidos a México de incumplir el acuerdo de transporte aéreo de 2015.

Primer año del AIFA (Cuartoscuo / Mario Jasso)

El Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció este martes que cancelará 13 rutas de vuelos de pasajeros y carga que salen desde el AIFA, operadas por aerolíneas mexicanas.

Además, esta decisión afectaría al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pues también cancela futuras rutas que se estaban analizando hacia Estados Unidos en servicios combinados de carga y pasajeros, conocidos como “belly cargo”.

Según informó la agencia Reuters, Sean Duffy acusó a México de violar el acuerdo de transporte aéreo firmado en 2015, además de implementar políticas anticompetitivas.

Esto luego de que por decisión unilateral del gobierno de México, se han cancelado vuelos de aerolíneas estadounidenses durante al menos tres años.

El funcionario agregó que las líneas de carga fueron obligadas en 2022 a dejar sus espacios establecidos en el AICM , con la intención de trasladarlas al AIFA.

Sean Duffy manifestó que las autoridades mexicanas “deben dejar de jugar” y cumplir con los acuerdos que se tienen pactados.

El secretario de Transporte de Estados Unidos aseveró que esta decisión es muestra de que no permitirán que se “aprovechen” de las aerolíneas de dicho país, así como del mercado aéreo sin consecuencias.