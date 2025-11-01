Alito Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que la cancelación de rutas aéreas a Estados Unidos es “un desastre provocado por Morena”.

“La cancelación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos es una muestra más del desastre que ha provocado Morena en el país. Es consecuencia directa de la incompetencia, la incapacidad, el capricho y la irresponsabilidad de un gobierno cínico y corrupto, desde la llegada de Morena al poder en 2018 con López Obrador”. Alejandro “Alito” Moreno

A través de sus redes sociales, Alejandro “Alito” Moreno aseveró que la decisión del gobierno de Estados Unidos ha sido resultado de la “incompetencia, la incapacidad, el capricho y la irresponsabilidad de un gobierno cínico y corrupto”, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Alito Moreno se lanza contra Morena por la cancelación de rutas aéreas a Estados Unidos

Mediante un video publicado en redes sociales, Alito Moreno manifestó que la cancelación de rutas aéreas a Estados Unidos es prueba más del “desastre” de los gobierno de Morena, y rechazó que se trate de “intereses políticos y económicos”.

Según aseguró el dirigente del PRI, las decisiones del gobierno federal han convertido “en un caos” las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, así como al sector aéreo mexicano.

Alejandro “Alito” Moreno cargó contra Morena, asegurando que los gobiernos guindas “han violado todos los acuerdos sistemáticamente” que estaban firmados por nuestro país.

Esto tras señalar que se obligó a las aerolíneas mudar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) sus operaciones de carga.

Y es que según acusó el también Senador del PRI, el AIFA no tendría las condiciones para poder albergar las operaciones de carga como lo hacía el AICM.

Ante este escenario, Alito Moreno indicó que la cancelación de rutas aéreas no solo representa un gran daño a las aerolíneas, sino también, al turismo y al comercio nacional.

Por ello reiteró que “Morena no sabe gobernar”, asegurando que buscan dañar la política nacional con sus decisiones.

Tras su mensaje, Alito Moreno insistió en que la mejor decisión serían “los gobierno del PRI”, invitando a que la población se decante por el partido tricolor por sobre el partido guinda.