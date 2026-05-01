Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX protestan en Paseo de la Reforma a la altura de la estación Hidalgo y ya generan caos vehicular en la zona.

Se trata de trabajadores subcontratados quienes estarían a cargo de las obras de renovación del Metro CDMX para el Mundial 2026 quienes reclaman falta de pago.

Ante la protesta iniciada alrededor de las 5:00 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC) realizan cortes a la circulación desde temprano y previo a las marchas del 1 de mayo.

¿Trabajadores de obras en el Metro para el Mundial 2026 protestan por falta de pago?

Los trabajadores hicieron una bloqueo sobre Paseo de la Reforma donde atravesaron costales con arena.

Los manifestantes cuentan con chalecos y cascos color naranja, como los que usan los albañiles y otros trabajadores de obras para el Mundial 2026.

La denuncia es que su contratista, una empresa privada, no les ha pagado los trabajos que han realizado.

Cabe recordar que la estación Hidalgo es un de las que actualmente se encuentra en obras por el Mundial 2026.

Trabajadores del Metro se adelantan a protestas del 1 de Mayo

Cabe recordar que esta manifestación es independiente a las marchas en Paseo de la Reforma por el 1 de mayo.

Los colectivos que se manifestarán este día se concentrarán a partir de las 8:00 horas y algunos seguirán concentrándose pasado el medio día.