Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, defendió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y pidió tenerle paciencia a los nuevos ministros.

Ricardo Monreal (cuartoscuro / Mario Jasso)

Monreal defiende a la nueva SCJN; pide paciencia para los ministros porque están aprendiendo

Durante una conferencia de prensa, Ricardo Monreal pidió a la ciudadanía tener paciencia con los nuevos ministros de la SCJN, pues estarían “en proceso de formación” para acoplarse al nuevo sistema judicial.

“Están en un proceso de formación. Es un proceso, es un proceso, tengamos paciencia. Yo sí confió en que ellos, los ministros y ministras van a adecuarse a las nuevas exigencias que México tiene y que la sociedad espera”. Ricardo Monreal, diputado de Morena

Asimismo, el diputado Ricardo Monreal no rechazó que en la SCJN se esté dando una situación de “crisis”, por lo que reiteró que este nuevo sistema es un proceso al que se tienen que acoplar.

Ricardo Monreal dijo que es posible que los ministros de la SCJN estén presentado circunstancias difíciles, sin embargo, aseguró que “lo importante es que no se corrompan”.