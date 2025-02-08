Job Daniel Wong Ibarra quien es conocido como ministro de la Iglesia de la Luz del Mundo, ahora se asume como asesor de presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Pero ¿quién es Job Daniel Wong Ibarra? Te contamos los detalles de uno de los asesores del presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz.

¿Quién es Job Daniel Wong Ibarra?

Job Daniel Wong Ibarra se ha perfilado como uno de los asesores del equipo Hugo Aguilar, el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz.

Anteriormente a Job Daniel Wong Ibarra se le conoció como uno de los candidatos a contender por un puesto de magistrado de circuito en el estado de Jalisco , durante las elecciones 2025 del Poder Judicial.

Candidatura que reveló que Job Daniel Wong Ibarra también se desempeñó como ministro de culto de la polémica organización religiosa conocida como la Iglesia de la Luz del Mundo.

¿Qué edad tiene Job Daniel Wong Ibarra?

Se desconoce la edad de Job Daniel Wong Ibarra, asesor de Hugo Aguilar Ortiz y ministro de La Luz del Mundo al no tener el dato de su fecha de nacimiento.

¿Quién es la esposa de Job Daniel Wong Ibarra?

Ante la falta de información personal, se desconoce quién es la pareja o esposa de Job Daniel Wong Ibarra.

Sin embargo, en sus redes sociales Job Daniel Wong Ibarra ha compartido fotos en compañía de una mujer que sería su esposa, debido a que hay otras imágenes que circulan en internet donde salen los 2.

Pese a esto no hay confirmación sobre la pareja de Job Daniel Wong Ibarra, asesor de Hugo Aguilar Ortiz y ministro de La Luz del Mundo.

¿Qué signo zodiacal es Job Daniel Wong Ibarra?

Dado que no se cuenta con el dato de la fecha de nacimiento o cumpleaños de Job Daniel Wong Ibarra, no se puede establecer cuál es el signo zodiacal del magistrado de circuito.

¿Cuántos hijos tiene Job Daniel Wong Ibarra?

En el entorno familiar de Job Daniel Wong Ibarra se desconoce si tiene hijos y cuántos, sin embargo, se describe que es “padre de familia”.

¿Qué estudió Job Daniel Wong Ibarra?

En cuanto a la formación académica que Job Daniel Wong Ibarra ha desarrollado, el ministro de la Iglesia de la Luz del Mundo y ahora asesor de Hugo Aguilar Ortiz cuenta con un perfil en la plataforma LinkedIn, donde se indica que estudió lo siguiente:

Licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad Veracruzana

Licenciatura en Derecho por la Universidad Interamericana para el Desarrollo

Especialización en Derecho de Trabajo y Justicia Social en la Escuela Federal de Formación Judicial

Maestría en Derecho en el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho

Maestría en Derecho Laboral en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal

Doctorado en Derecho de Trabajo en el Centro de Estudios de Posgrado

¿En qué ha trabajado Job Daniel Wong Ibarra?

En lo que respecta al desempeño laboral de Job Daniel Wong Ibarra, en el mismo espacio y en un perfil curricular publicado por el Consejo de la Judicatura Federal, se expone que ha trabajado en estos puestos:

Oficial Administrativo

Asesoría Jurídica en Ensenada, Baja California

Asesoría Jurídica en Jalapa, Veracruz

Secretario de Instrucción de Juzgados Laborales, Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco

Maestro en la Universidad Sämann de Jalisco Campus Tijuana

Job Daniel Wong Ibarra conocido ministro de La Luz del Mundo se suma como asesor de Hugo Aguilar Ortiz en la SCJN

El nombre de Job Daniel Wong Ibarra conocido ministro de La Luz del Mundo se ha revelado como uno de los 97 asesores del nuevo presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz.

Llegada de Job Daniel Wong Ibarra como asesor del presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz que no pasa desapercibida, debido a su vínculo cercano a la iglesia de La Luz del Mundo.

Conforme a los datos de la SCJN, Job Daniel Wong Ibarra asume el cargo de secretario auxiliar para la ponencia del propio presidente Hugo Aguilar.

Así como las prestaciones como asesor del presidente de la SCJN, el sueldo mensual de Job Daniel Wong Ibarra será de 97 mil pesos.

Job Daniel Wong Ibarra, el ministro de la Iglesia de la Luz del Mundo que quiere ser magistrado de circuito

Tras la aprobación de la lista del Comité de Evaluación del Poder Legislativo de candidatos a las elecciones 2025 del Poder Judicial, un ex miembro de la Iglesia de la Luz del Mundo advirtió de un perfil que no debería ser elegible.

Por medio de redes sociales, Sharim Guzman compartió un mensaje en el que denunció que en la lista de candidatos está Job Daniel Wong Ibarra, quien se trata de un ministro de culto de la misma Iglesia de la Luz del Mundo.

Luego de comprobarse que el ministro religioso fue avalado como candidato a contender por un puesto de magistrado de circuito en el estado de Jalisco, también corroboró que el aspirante es parte de la organización religiosa.

Lo anterior debido a que en publicaciones de medios informativos de la Iglesia de la Luz del Mundo, se hace mención del evangelista “Job Wong”, quien incluso aparece en algunas fotos encabezando ceremonias de bautismo.

Cabe resaltar que la posible participación de Job Daniel Wong Ibarra en las elecciones 2025 del Poder Judicial, estaría incurriendo en una violación al artículo 130 de la Constitución federal.

Lo anterior debido a que en el inciso d, se establece que ningún ministro de culto puede ocupar cargos públicos, pues si bien tienen derecho a votar, no tienen derecho a ser votados.