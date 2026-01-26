A poco de confirmarse que la SCJN, presidida por Hugo Aguilar, renovó su flotilla vehicular, la polémica se hizo presente por el precio de las camionetas y por su supuesto emplacamiento en Morelos.

Por lo que mediante una conferencia de prensa, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN), aclaró algunos puntos.

Entre ellos, el emplacamiento de las camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas.

De acuerdo con Hugo Aguilar, de 52 años de edad, las lujosas camionetas no se emplacaron en Morelos, tal y como diversos medios de comunicación informaron.

“Yo la verdad estoy impresionado con ese tipo de notas. Es falso”, dijo. Hugo Aguilar Ortiz. Presidente de la SCJN

Informó que los vehículos aún no se han emplacado; sin embargo, ya se pagó la tenencia, lo que significa que ya se inició el proceso para darlos de alta.

“Se cumplió con la tenencia en Ciudad de México” Hugo Aguilar Ortiz. Presidente de la SCJN

La aclaración se dio a fin de desmentir que los dueños de las camionetas Jeep Grad Cherokee blindadas que adquirió la SCJN circularán en CDMX con “mañas”.

Y es que al emplacar en Morelos y circular diario en CDMX, implica:

Un ahorro fiscal. No se paga tenencia

Evitar las fotomultas.

Engaño al que cada vez recurren más gente de la CDMX, así como funcionarios públicos.

“Estamos haciendo las cosas con responsabilidad”: Hugo Aguilar

Consciente de las miles de miradas que tiene encima por la adquisición de camionetas, Hugo Aguilar reitera que la compra forma parte de una medida de seguridad en equilibrio con una austeridad responsable.

Por lo que además de desmentir que las camionetas estén emplacadas en Morelos y que cuesten arriba de 3 millones de pesos, ya que su costo es de 2.4 millones de pesos, indica que todo se ha hecho de forma correcta.

“Estamos haciendo la cosas con responsabilidad, de forma correcta, adecuada“, cita. Hugo Aguilar Ortiz. Presidente de la SCJN

Enseguida recuerda que los vehículos ahora serán destinados a jueces y magistrados en situación de riesgo.