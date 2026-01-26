Arístides Guerrero, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acusó que cuatro ministros de la anterior conformación se llevaron camionetas oficiales, a fin de justificar la compra de las nuevas Jeep Grand Cherokee blindadas.

“Las y los ministros de la SCJN de la integración anterior, no solo se llevaron obras de arte sino que se llevaron camionetas que había adquirido la SCJN” Arístides Guerrero. Ministro SCJN

Arístides Guerrero coincidió con el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, sobre que les dejaron menos opciones para seguir utilizando en cuanto a vehículos que garanticen su seguridad.

Hugo Aguilar: No usamos camionetas Suburban por ser ostentosas; optan por Jeep

Previamente, Hugo Aguilar Ortiz detalló que de agosto de 2010 al 1 de septiembre de 2025, la SCJN tenía 43 vehículos blindados pero solo recibieron 39, de los cuales 30 son Suburban y nueve Jeep.

Ante ello, dijo que por austeridad han decidido usar las Jeep y nos las Suburban por ostentosas, además de que 21 de ellas están en condiciones de ser vendidas.

“Desde el inicio de nuestra tarea, cada uno de los ministros y ministras decidió no usar las Suburbans porque son precisamente ostentosas, se decidió usar las Jeep y como se llevaron cuatro de las mejores, el margen que teníamos era muy reducido” Hugo Aguilar. Ministro presidente SCJN

No obstante, ante fallas mecánicas, fue que decidieron renovar el parque vehicular de camionetas blindadas.

Hugo Aguilar aclara que ministros retirados de la SCJN compraron camionetas blindadas como parte del retiro

Posteriormente, Hugo Aguilar Ortiz se disculpó y aclaró que las cuatro camionetas que se llevaron los ministros de la SCJN anterior, sin dar nombres, las adquirieron en compra como parte de su haber de retiro.

Aclaró que no fue un robo, en caso de que en algunos momento se haya entendido así.