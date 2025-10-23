Javier Vargas Arias, líder naranjero de Álamo, Veracruz, fue asesinado en un ataque directo orquestado por un grupo de sujetos armados a bordo de una camioneta; te decimos quién es él

De acuerdo con la información, Javier Vargas Arias se encontraba en el bulevar al Ídolo en el Ejido Jardín Nuevo de Álamo cuando fue atacado y tuvo que ser trasladado a un hospital.

Pero ¿quién fue Javier Vargas Arias? Te decimos todo lo que se sabe del líder naranjero de Álamo que murió en un hospital de Veracruz tras ser atacado por hombres armados.

¿Quién fue Javier Vargas Arias?

De acuerdo con la información, Javier Vargas Arias era originario de Zacatlán y fue uno de los principales empresarios en la actividad de compra y venta de naranja en Álamo, Veracruz.

¿Qué edad tenía Javier Vargas Arias?

Javier Vargas Arias tenía 43 años de edad cuando fue asesinado.

¿Qué signo zodiacal era Javier Vargas Arias?

Dado que la fecha de nacimiento de Javier Vargas Arias es desconocida, su signo zodiacal también lo es.

¿Javier Vargas Arias estaba casado?

El estado civil de Javier Vargas Arias es desconocido.

¿Javier Vargas Arias tenía hijos?

No hay información pública que indique que Javier Vargas Arias tenía hijos

¿Qué estudió Javier Vargas Arias?

La trayectoria académica de Javier Vargas Arias es desconocida.

¿Cuál fue la trayectoria de Javier Vargas Arias?

Según los reportes, Javier Vargas Arias era un importante líder citrícola en el municipio de Álamo, en Veracruz, principalmente, en la comercialización de la naranja.

Naranjas (Unsplash)

Javier Vargas Arias, líder naranjero de Álamo, fue asesinado en Veracruz

Durante la madrugada de este jueves 23 de octubre fue asesinado Javier Vargas Arias, líder naranjero de Álamo, Veracruz, a pocos días de la muerte de Bernardo Bravo, otro líder citrícola.

Testigos detallaron que hombres armados a bordo de una camioneta dispararon directamente contra Javier Vargas Arias, por lo que fue trasladado al Hospital General del Álamo, donde murió.

La Fiscalía de Veracruz inició una investigación por el asesinato de Javier Vargas Arias, líder naranjero de Álamo, para determinar el móvil del crimen, así como los presuntos responsables.

Este delito se habría cometido mucho antes de que iniciara la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum en el estado de Veracruz, de los más afectados por las lluvias de hace semanas.