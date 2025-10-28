Chuy Lizárraga canta a pie de carretera a los agricultores, solidarizándose durante los bloqueos que realizaron en varios puntos de México.
Solidaridad musical: Chuy Lizárraga apoya a agricultores con un improvisado concierto
En redes sociales se ha viralizado un video que muestra al cantautor de música regional mexicana, Chuy Lizárraga de 48 años de edad, cantándole a los agricultores que estaban realizando protestas.
Pues durante el bloqueo realizado por los agricultores en Morelia, Michoacán y quedarse atorado, Chuy Lizárraga bajó con los manifestantes y se echó un palomazo en modo de apoyo y solidarización con las demandas que exigían.
Pues tal y como se ve en el video, lejos de molestarse, Chuy Lizárraga mostró apoyo y respeto a los agricultores, por lo que decidió amenizar su bloqueo con una canción a capela; de hecho fue el mismo cantante quien compartió el momento a través de sus redes sociales.
En el video se puede ver a Chuy Lizárraga caminando entre varios vehículos detenidos por el bloqueo de los agricultores, quienes solo permitían el paso a personas con necesidades especiales y a la Guardia Nacional.
También se reveló que los campesinos que se estaban manifestando, estaban repartiendo pan y agua a los automovilistas, por lo que Chuy Lizárraga decidió amenizar el momento con ‘La Feria de las Flores’ de Jorge Negrete; posteriormente se escuchan aplausos de quienes reconocieron al cantante.
Cabe mencionar que las manifestaciones de los agricultores a los que Chuy Lizárraga mostró su apoyo cantando, alzaron la voz en contra del nulo apoyo del Gobierno Federal, así como el incumplimiento de sus promesas.
Agricultores de México realizan protestas por precios bajos del maíz
Productores de al menos 17 estados de México, incluyendo Guanajuato, Jalisco y Michoacán, realizan bloqueos de carreteras y casetas de peaje durante octubre, en protesta por los bajos precios de garantía del maíz.
Exigen que el gobierno federal aumente el precio mínimo a alrededor de 7 mil 200 pesos por tonelada, argumentando que los 6 mil 50 pesos ofrecidos actualmente no cubren los altos costos de insumos, fertilizantes y mantenimiento.
Los agricultores también reclaman apoyos efectivos y protección frente a la competencia internacional. Los bloqueos en ciudades y carreteras de México continuarán hasta que se alcance un acuerdo que asegure la viabilidad económica del campo.