Chuy Lizárraga canta a pie de carretera a los agricultores, solidarizándose durante los bloqueos que realizaron en varios puntos de México.

Solidaridad musical: Chuy Lizárraga apoya a agricultores con un improvisado concierto

En redes sociales se ha viralizado un video que muestra al cantautor de música regional mexicana, Chuy Lizárraga de 48 años de edad, cantándole a los agricultores que estaban realizando protestas.

Pues durante el bloqueo realizado por los agricultores en Morelia, Michoacán y quedarse atorado, Chuy Lizárraga bajó con los manifestantes y se echó un palomazo en modo de apoyo y solidarización con las demandas que exigían.

Pues tal y como se ve en el video, lejos de molestarse, Chuy Lizárraga mostró apoyo y respeto a los agricultores, por lo que decidió amenizar su bloqueo con una canción a capela; de hecho fue el mismo cantante quien compartió el momento a través de sus redes sociales.

En el video se puede ver a Chuy Lizárraga caminando entre varios vehículos detenidos por el bloqueo de los agricultores, quienes solo permitían el paso a personas con necesidades especiales y a la Guardia Nacional.

También se reveló que los campesinos que se estaban manifestando, estaban repartiendo pan y agua a los automovilistas, por lo que Chuy Lizárraga decidió amenizar el momento con ‘La Feria de las Flores’ de Jorge Negrete; posteriormente se escuchan aplausos de quienes reconocieron al cantante.

Cabe mencionar que las manifestaciones de los agricultores a los que Chuy Lizárraga mostró su apoyo cantando, alzaron la voz en contra del nulo apoyo del Gobierno Federal, así como el incumplimiento de sus promesas.

Chuy Lizárraga le canta a los agricultores en apoyo a sus manifestaciones (Especial )

Agricultores de México realizan protestas por precios bajos del maíz

Productores de al menos 17 estados de México, incluyendo Guanajuato, Jalisco y Michoacán, realizan bloqueos de carreteras y casetas de peaje durante octubre, en protesta por los bajos precios de garantía del maíz.

Exigen que el gobierno federal aumente el precio mínimo a alrededor de 7 mil 200 pesos por tonelada, argumentando que los 6 mil 50 pesos ofrecidos actualmente no cubren los altos costos de insumos, fertilizantes y mantenimiento.

Los agricultores también reclaman apoyos efectivos y protección frente a la competencia internacional. Los bloqueos en ciudades y carreteras de México continuarán hasta que se alcance un acuerdo que asegure la viabilidad económica del campo.