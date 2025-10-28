Un paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se dirigía a Guadalajara a un hospital por una urgencia médica, quedó varado en los bloqueos de los agricultores del 27 de octubre que se han mantenido este martes.

“Me llevan a Guadalajara a urgencias…(estamos) desde ayer desde a las 9 de la noche” Rogelio, paciente del IMSS varado en bloqueos de Guadalajara

En redes sociales circula un video en el que se ve a un hombre joven, que se identificó como Rogelio, con una bata de hospital parado en la carretera detrás de varios camiones.

Según el mismo paciente, lo transportaban de urgencia a Guadalajara; sin embargo, a las 21:00 horas del lunes 27 de octubre no logró avanzar más por la autopista Guadalajara-Ocotlán.

Rogelio, paciente del IMSS, quedó varado en bloqueo de Guadalajara; se dirigía a sala de urgencias

Rogelio pidió apoyo a los agricultores que realizaron el bloqueo en la autopista Guadalajara-Ocotlán a través de un video, donde explica que se dirige al área de urgencias de un hospital del IMSS en Guadalajara.

El paciente resaltó que llegó hasta el punto donde ya no pudo avanzar más alrededor de las 21:00 horas y, para las 10:49 horas del 29 de octubre, momento en el que se compartió el video, continuaba varado en medio de la carretera.

Por otra parte, los paramédicos y acompañantes del paciente del IMSS, quien fue captado cargando su suero, alertaron que ese era el único medicamento que tenían para mantenerlo estable.

‼ Circula en redes ‼



Un paciente que estaba siendo trasladado a Guadalajara para recibir atención médica señala que se encuentra desde anoche en el bloqueo de la autopista GDL-Ocotlán



En el video, mencionan que a la ambulancia no se le permite el paso por la zona 🚑… pic.twitter.com/vfh4jeqp1w — TráficoZMGuadalajara (@Trafico_ZMG) October 28, 2025

Agricultores de México realizan protestas por precios bajos del maíz

Productores de al menos 17 estados de México, incluyendo Guanajuato, Jalisco y Michoacán, realizan bloqueos de carreteras y casetas de peaje durante octubre, en protesta por los bajos precios de garantía del maíz.

Exigen que el gobierno federal aumente el precio mínimo a alrededor de 7 mil 200 pesos por tonelada, argumentando que los 6 mil 50 pesos ofrecidos actualmente no cubren los altos costos de insumos, fertilizantes y mantenimiento.

Los agricultores también reclaman apoyos efectivos y protección frente a la competencia internacional. Los bloqueos en ciudades y carreteras de México continuarán hasta que se alcance un acuerdo que asegure la viabilidad económica del campo.