El integrante de la bancada de Morena en el Senado de la República, Higinio Martínez, hizo un llamado a los integrantes del partido para que retomen el principio de austeridad.

“Nos piden que no traigamos carros de lujo, todo lo que se nos ha dicho, que no haya viajes” Higinio Martínez

Higinio Martínez critica a compañeros de Morena por no actuar con austeridad

Al advertir que las elecciones 2027 serán una dura prueba para el partido, el senador de Morena, Higinio Martínez, emplazó a sus compañeros a respetar la austeridad que se proclama desde presidencia.

Entrevistado a las afueras del Senado, Higinio Martínez lamentó que haya integrantes de Morena que no actúan conforme al principio de austeridad que impuso Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Lo anterior debido a que denunció que por ejemplo, el diputado local, Francisco Vázquez, viajó a Estados Unidos con todo y su familia para estar presente en el Super Bowl LX del pasado 8 de febrero.

“Ahora lo digo, el coordinador del grupo parlamentario 7y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Estado de México, va a ver el Super Bowl con todo y su familia” Higinio Martínez

Lo ocurrido con el legislador local, señaló, va en contra de todo lo que ha dicho tanto la presidenta Claudia Sheinbaum, como el mismo AMLO a lo largo de los 6 años de su gobierno.

En especial por que recordó que ambos mandatarios se han enfocado en pedir no usar automóviles de lujo y no hacer viajes costosos, entre otras recomendaciones para evitar los derroches.

Higinio Martínez fue exhibido en 2017 por poseer casas de más de 85 millones de pesos

A pesar de lo señalado por Higinio Martínez en torno a la necesidad de respetar la austeridad dentro de Morena, en 2017 el senador fue exhibido por acumular una fortuna considerable.

De acuerdo con registros oficiales, en tan solo 5 años, el ex presidente municipal de Texcoco y sus hijos se hicieron de un patrimonio inmobiliario con un valor comercial superior a los 85 millones de pesos.

En específico, se reportó que de octubre de 2010 a noviembre de 2015, el senador y sus tres hijos, compraron un total de 14 propiedades a través de una sociedad anónima de capital variable.

A pesar de las críticas y señalamientos que se le lanzaron en ese entonces, Higinio Martínez no ofreció ninguna explicación con respecto a la cuantiosa fortuna que amasó en ese corto periodo.