Bertha Ahued Malpica, diputada local de Morena en Veracruz, se encuentra en medio de la polémica por la organización de una preboda en Sevilla con un valor de 7 millones de pesos (mdp).

Y es que la preboda habría sido pagada por Bertha Ahued Malpica en su totalidad, aprovechando la Feria de Sevilla 2026, uno de los eventos más populares de España.

En redes sociales se afirmó que la preboda fue para la hija de la diputada de Morena; sin embargo, posteriormente se confirmó que se trató de una celebración para su sobrina Karime Carlo Ahued y Fernando Hidalgo Requejo.

Preboda de sobrina de Bertha Ahued Malpica (Bertha Ahued Malpica/ Instagram)

Bertha Ahued Malpica paga preboda en Sevilla para 250 invitados

La diputada de Morena, Bertha Ahued Malpica habría sido la madrina de la preboda de su sobrina Karime Carlo Ahued, quien contrajo matrimonio con Fernando Hidalgo Requejo el pasado 25 de abril en España.

Así lo confirmó Ignacio Gómez, articulista de El Dictamen, quien resaltó que se trató de un evento lujoso en la Feria Internacional de Sevilla 2026.

Preboda de sobrina de Bertha Ahued Malpica (Especial)

Esta preboda se realizó en 3 casetas dentro de la feria en la calle principal, uno de los espacios más exclusivos de este evento.

De acuerdo con lo trascendido, el evento tuvo un costo total de alrededor de 334 mil 500 euros, lo que equivale a 6.7 mdp.

Boda de sobrina de Bertha Ahued Malpica (Ignacio Gomez/ Facebook)

Preboda pagada por Bertha Ahued Malpica incluyó 50 carruajes para invitados

De acuerdo con diversos medios, la preboda que pagó la diputada de Morena, Bertha Ahued Malpica, incluyó gastos como renta de carruajes, transporte y vuelos redondos.

Entre los gastos hechos por la diputada morenista se encuentran:

Renta de caseta en la feria de Sevilla: entre 45 mil y 100 mil euros

Decoración: alrededor de 27 mil euros

Carruajes y transporte: 50 mil euros

Banquete y bebidas: 37 mil 500 euros

vuelos redondos para 50 invitados: 75 mil euros

Hospedaje: 100 mil euros