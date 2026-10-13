Citlalli Hernández defendió el abasto de medicamentos en México y aseguró que el suministro en los hospitales alcanza prácticamente el 97%, destacando que aún hay retos que cumplir en el tema.

La comisionada de Morena rumbo a 2027 sostuvo que se ha incrementado el presupuesto para medicamentos y que, incluso, Claudia Sheinbaum, supervisa las condiciones de los hospitales.

Citlalli Hernández respalda a Sheinbaum: México registra 97% de abasto de medicamentos

Durante su participación en la mesa política con López-Dóriga, Citlalli Hernández defendió las acciones de Claudia Sheinbaum en materia de salud y aseguró que México reporta un 97% de abasto de medicamentos.

Aunque reconoció que persisten carencias en algunas unidades médicas, aseguró que el gobierno federal continúa trabajando para mejorar la infraestructura, equipamiento y medicamentos de los hospitales.

“Hay 97% de abasto”: Citlalli Hernández defiende el suministro de medicamentos en México ( CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM / Camila Ayala Benabib)

Citlalli Hernández señaló que la presidenta Sheinbaum, personalmente, realiza recorridos frecuentes para supervisar las condiciones de las clínicas, la disponibilidad de fármacos y el equipamiento hospitalario.

Ante las críticas de la oposición, Citlalli Hernández argumentó que, en gobiernos anteriores, cerca del 70% de la compra y distribución de medicamentos estaba concentrado en un grupo reducido de empresas.

Asimismo, Citlalli Hernández defendió el modelo de salud actual al asegurar que ha habido un incremento importante de servicios médicos, como consultas y cirugías, así como en las condiciones laborales del sector salud.

Durante la mesa política, Carolina Viggiano cuestionó la gestión de Birmex y señaló presuntas irregularidades y sobreprecios por 13 mil millones de pesos en 175 claves de medicamentos.

Por su parte, Kenia López calificó la situación del sistema de salud como un colapso y acusó al gobierno de propiciar una privatización, pues más de 44 millones de personas tendrían que pagar consultas y medicamentos de su bolsillo.