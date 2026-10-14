La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mejorar la calidad del servicio médico y garantizar el abasto de medicamentos.

A través de un comunicado, la Coparmex alegó que el sector empresarial cubre con las cuotas obrero-patronales, por lo que estas deben estar reflejadas en la atención que reciben millones de derechohabientes.

Desde COPARMEX consideramos que las aportaciones de trabajadores y empresas al IMSS deben traducirse en servicios médicos de calidad, atención oportuna y medicamentos suficientes para los derechohabientes. Coparmex

Coparmex reclama al IMSS mejores servicios de salud y suministro de fármacos para derechohabientes

En medio de las movilizaciones de trabajadores y jubilados del IMSS, la Coparmex señaló que las cuotas que pagan para la seguridad social de sus empleados no se reflejan en la atención que reciben.

Coparmex exige al IMSS mejorar el servicio médico y el abasto de medicamentos (Captura de pantalla)

Coparmex destacó que esta situación provoca que numerosos pacientes busquen atención fuera del sistema público, lo que representa un aumento en el gasto en salud por encima del 7.9%.

El organismo reconoció la vocación y el profesionalismo del personal del IMSS, pero consideró indispensable proporcionarles herramientas, equipamiento y recursos suficientes para garantizar una atención adecuada.

Entre sus principales demandas de Coparmex se encuentran:

Garantizar abasto de medicamentos

Facilitar tratamientos para enfermedades de alta incidencia

Modernizar las instalaciones médicas

Cubrir las plazas vacantes para reducir la saturación de los servicios

Ante esto, la Coparmex solicitó que el IMSS presente informes periódicos sobre el desabasto, sus causas y las medidas implementadas para resolverlo, mediante indicadores que permitan evaluar los avances.

Asimismo, el organismo insistió en que los recursos deben traducirse en mejores resultados para los pacientes y que la ampliación de los servicios debe acompañarse de un financiamiento suficiente.