Claudia Sheinbaum defendió la gestión del IMSS frente a las críticas sobre un presunto desabasto de medicamentos y aseguró que existe una campaña de desinformación en torno al sistema de salud.

“Se han dicho una cantidad de mentiras en este mes, pero brutales, como parte de esta campaña… montón de temas que no tienen sustento…” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 26 de octubre de 2026, la presidenta de México afirmó que el IMSS ha registrado avances en infraestructura, atención médica y contratación de personal, aunque reconoció que aún hay aspectos por mejorar.

Además, adelantó que el IMSS pondrá en marcha nuevas estrategias para agilizar consultas y cirugías, con el objetivo de reducir tiempos de espera y fortalecer la atención a los derechohabientes.

La encuesta de MetricsMx publicada hoy en SDPnoticias apunta que la continuidad de Zoé Robledo al frente del IMSS divide opiniones, pues una parte importante de la población considera necesario realizar cambios en la dirección del instituto.

Sheinbaum asegura que el IMSS ha mejorado

Claudia Sheinbam aseguró que es mentira la falta de medicamentos y que el IMSS ha mejorado ya que la cantidad de nuevos hospitales muestran ellos.

Además, dijo que han incrementado las consultas en medicina general y con médicos especialistas, lo cual también es señal de mejora.

No obstante, Sheinbaum dijo que se tiene que perfeccionar los servicios, se apoya a los trabajadores y trabajadoras del IMSS con un aumento salarial, y que este año se terminará de hacer la contratación de todos los médicos que ingresaron en tiempos la pandemia.

La presidenta dijo que hay nuevas acciones para distribución de medicamentos e insumos médicos.

Sheinbaum y Zoé Robledo emprenderán jornada de citas y operaciones en el IMSS

Claudia Sheinbaum adelantó que Zoé Robledo anunciará un programa de citas para adelantar operaciones programadas para meses posteriores.

“Se está preparando una jornada muy importante… para hacer las operaciones pendientes que se están programando en tres meses, cuatro meses…” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum adelantó que las acciones del IMSS se van a implementar en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estados (ISSSTE) para revisar temas de los trabajadores, de la infraestructura, de medicamentos y más.