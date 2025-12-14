La Secretaría de Salud aseguró un abasto de medicamentos en 2026 con una cobertura del 96%.

A través de un comunicado, la Secretaría de Salud de México afirmó que el abasto de medicamentos avanza en un proceso complementario de planeación para 2026.

Salud hace esta aclaración luego de unas notas de prensa que hablaban de un procedimiento de medicamentos que podría afectar el abasto.

En un comunicado, la Secretaría de Salud asegura alcanzar una cobertura del 96% del abasto medicamentos para 2026.

Al respecto, Salud afirma que las nuevas adquisiciones no sustituyen ni ponen en riesgo el abasto actual, sino que corresponde a una compra complementaria y preventiva.

Aclara también que el proceso tiene como objetivo adquirir cantidades adicionales y limitadas de algunos medicamentos específicos, con el fin de reforzar la planeación del abasto para la segunda mitad de 2026.

Menciona además que el Estado mexicano ya cuenta con contratos vigentes por 4 mil 652 millones de piezas, correspondientes a 3 mil 140 tipos de medicamentos, los cuales garantizan el suministro durante lo que resta del año y todo 2026.

Los cuales se han estado distribuyendo a lo largo del año y cuyo abasto continuará de manera regular.

Adicionalmente, aclara que la compra complementaria representa 223 millones de piezas adicionales; es decir, una cantidad menor en comparación con el total ya contratado y que no afecta la operación ni el suministro normal de los servicios de salud.

Resalta que esos volúmenes adicionales equivalen aproximadamente al 4% del total de medicamentos ya adquiridos y se incorporan de manera anticipada como una medida de planeación responsable.

Así, el sistema público de salud mantiene un nivel de abasto superior al 96%, por lo que este proceso no implica ni anticipa un desabasto.