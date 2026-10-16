Denise Dresser respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum tras las críticas desde la mañanera, al insistir que el problema del desabasto de medicamentos afecta al sistema público y privado.

La presidenta decidió responderme desde la mañanera tergiversando mi denuncia y utilizando un tono burlón [...] en vez de reconocer el problema, intentó desacreditar a quien lo señalaba. Denise Dresser, politóloga

En entrevista, la politóloga acusó falta de empatía y señaló que la escasez de analgésicos en farmacias privadas responde a fallas en las compras consolidadas, regulación de Cofepris y atención del sector público.

Denise Dresser explica cinco causas detrás del desabasto de medicamentos

En entrevista con Carmen Aristegui, Denise Dresser respondió públicamente a los cuestionamientos hechos por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de denunciar la imposibilidad de conseguir un medicamento para el dolor.

Dresser enfatizó que su denuncia busca visibilizar una situación que enfrentan a diario miles de familias mexicanas, especialmente pacientes con cáncer, enfermedades terminales o necesidades de cuidados paliativos.

Yo tuve una experiencia dolorosa pero transitoria. Para millones de mexicanos la búsqueda de medicamentos no es un episodio excepcional, es parte de su vida cotidiana y esa es la verdadera dimensión del problema. Denise Dresser, politóloga

La politóloga argumentó que la escasez actual es el resultado de una cadena de decisiones iniciadas hace 8 años y que no han podido resolverse.

En ese sentido, Denise Dresser adjudicó la situación a cinco situaciones especificas:

Desmantelamiento del sistema anterior: Dijo que se canceló el esquema previo de compras y distribución de medicamentos sin tener un sistema alternativo listo y eficiente Mala planeación en compras consolidadas: Se calcularon volúmenes de medicamentos muy por debajo de la demanda real del país Cancelación de licitaciones en Birmex: La Secretaría Anticorrupción declaró la nulidad de la licitación 2025-2026 por irregularidades e incumplimientos de Birmex, obligando a reiniciar el proceso Fallas en la cadena logística: Rupturas en cualquiera de los eslabones: inventarios, transporte, almacenamiento y entrega física Trabas y sellos de Cofepris: Retrasos en autorizaciones e importaciones, además de medicamentos retenidos en farmacias bajo sellos de inspección regulatoria

¿Por qué es difícil encontrar la buprenorfina que busca Denise Dresser? (Eduardo Díaz)

¿Qué dijo Denise Dresser sobre el desabasto de medicamentos?

Durante la misma entrevista, Denise Dresser explicó que, tras la operación, su médico le recetó parches de buprenorfina (comercializados como Soloro) para controlar el dolor postoperatorio.

La politóloga relató que realizó un “peregrinaje” por más de 15 farmacias y llamadas telefónicas, donde la respuesta constante fue que el fármaco estaba agotado o retenidas por la Cofepris.