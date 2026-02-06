Luego de reportes de desabasto de medicamentos oncológicos en el Hospital Infantil de México, la Secretaría de Salud lanzó una Tarjeta Informativa desmintiendo dicha afirmación.

La Secretaría de Salud destacó que el Hospital Infantil de México tiene un abasto del 99.5% en medicamentos oncológicos al día 5 de febrero de 2026.

Secretaría de Salud confirma abasto de medicamentos oncológicos en el Hospital Infantil de México

La Tarjeta Informativa de la Secretaria de Salud donde se dio a conocer el abasto de medicamentos oncológicos en el Hospital Infantil de México, fue dada a conocer en redes sociales.

Tarjeta Informativa de la Secretaría de Salud (Secretaría de Salud)

En dicha Tarjeta Informativa se confirma el abasto de medicamentos oncológicos en el Hospital Infantil de México en un 99.5%.

Esto en el departamento de Departamento de Hemato-Oncología en dicha institución médica, desmintiendo los reportes de una falta de fármacos.

A raíz del Día Mundial contra el Cáncer, médicos, familiares de pacientes y voces opositoras señalaron la falta o reducción de medicamentos en el Hospital Infantil de México.

No solo en cuestión de los fármacos de corte oncológico, también en aquellos de uso regular, como es el caso de la anestesia.

Sin embargo, la Secretaria de Salud señaló que dichas acusaciones eran infundadas, de ahí que se lanzara la Tarjeta Informativa.

Hospital Infantil de México (Facebook)

La Secretaría de Salud también detalló los servicios del Hospital Infantil

Aprovechando la salida de la Tarjeta Informativa, la Secretaria de Salud habló de la Casa de Descanso con la que cuenta el Hospital Infantil de México.

Esta Casa de Descanso está destinada a todos los familiares de los pacientes que se atienden en el Hospital Infantil de México.

Donde familiares, principalmente foráneos, puede pasar la noche y descasar mientras acompañan a los menores de edad en su tratamiento regular.

Afirmando que como parte del modelo de atención centrado en la familia, un familiar de cada paciente puede permanecer dentro del hospital para estar al pendiente del mismo.

Reiterando su compromiso con la atención oportuna, integral y de calidad en beneficio de menores de edad de todo el país.