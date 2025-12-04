Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), denunció la difusión de un audio falso en el que pide a la población “no enfermarse” para poder resolver el desabasto de medicamentos en el IMSS.

Frente a las reacciones que este video provocó, el titular del IMSS señaló que se trata de un video cortado y sacado de contexto durante su visita en la inauguración de un hospital en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Falta de medicamento en farmacias IMSS (@IMSS_Bienestar / X)

Zoé Robledo asegura que video donde pide a la población “no enfermarse” está sacado de contexto

Zoé Robledo explicó que el video donde supuestamente pide “no enfermarse”, fue sustraído de declaraciones que hizo para medios de comunicación al abordar el tema de la prevención.

“Una frase aislada, incompleto sin contexto, claro que genera preocupación, molesta e indignación. Nadie elige enfermarse”. Zoé Robledo

Añadió que, en su puesto como titular del IMSS, es consciente de que las personas enfermas necesitan atención oportuna, personal capacitado, medicamentos y trato digno.

En cuestión a la polémica, señaló que aunque sí pidió a la población “no enfermarse”, dijo que en realidad era un llamado a tomar medidas de prevención en lugar de ser una solución para resolver el desabasto de medicamentos.

Zoé Robledo recordó que una de las ideas que ha defendido es que la salud debe empezar antes de enfermarse, por lo que es importante abordar:

La prevención

Detección oportuna

Hábitos saludables

Control de enfermedad para que no compliquen