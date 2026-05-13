La gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, respondió a la polémica que se generó sobre la presencia de agentes de la CIA en un operativo y acusó ataques políticos de Morena.

Maru Campos calificó las críticas y el ruido mediático en su contra como una estrategia de desinformación impulsada por adversarios políticos desde el oficialismo.

Maru Campos responde a los ataques de Morena

Mediante un video difundido en redes sociales, Maru Campos respondió a los señalamientos de Morena en su contra por la presunta presencia de agentes de la CIA en un operativo contra el crimen organizado.

La mandataria estatal aseveró que no es lo mismo un operativo para desmantelar un narcolaboratorio, que tener gobernadores con acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico.

Esto en clara referencia a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, acusado de tener nexos con el Cártel de Sinaloa.

“No es lo mismo desmantelar un narcolaboratorio y combatir al crimen de manera frontal como lo ha hecho mi Gobierno, que ser un Gobierno como los de ellos: con acusaciones graves de tener vínculos con el narcotráfico”. Maru Campos

Maru Campos aseguró de manera tajante que el diseño y la implementación del operativo, recayó exclusivamente en mandos con la experiencia y atribuciones legales correspondientes.

Así, rechazó tajantemente haber gestionado o tenido conocimiento de que personal extranjero participara en las labores de inteligencia o ejecución en la zona donde se realizó el operativo.

Campos reiteró que en su gobierno no hay espacio para la opacidad ni acuerdos ocultos, por lo que ha instruido a las autoridades locales para proceder legalmente contra cualquier responsable.

Esto sin importar su identidad, con el fin de preservar el estado de derecho y la paz de las familias chihuahuenses.