Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció la captura de 12 personas por extorsión a productores aguacateros en el estado de Michoacán.

Los detenidos fueros capturados en un operativo emprendido por el Gabinete de Seguridad en los municipios de Uruapan y Ziracuaretiro.

Uno de los 12 detenidos es Cristian Maximiliano N, alias “X1”, quien sería parte de una célula de Los Caballeros Templarios en Michoacán.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, se desarrollaron investigaciones contra grupos dedicados a extorsionar a productores, comerciantes, transportistas y empacadoras de los sectores aguacatero,… pic.twitter.com/DJ4zv8JGLx — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 11, 2026

Harfuch: extorsionadores en Michoacán irán enfrentarán la justicia

Las 12 capturas se dieron en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó Omar García Harfuch.

El funcionario encargado de la seguridad del país dijo que “quienes amenazan a las familias y pretenden enriquecerse a costa del trabajo de productores de aguacate, comerciantes y transportistas” serán detenidos y llevados ante la justicia.

Las investigaciones activas contra extorsión se centran en el sector aguacatero, pero también en el ganadero y cárnico.

Harfuch anuncia detención de extorsionadores; aguacate retoma exportaciones

Las 12 detenciones de extorsionadores anunciadas el 11 de agosto fueron posible gracias a 11 órdenes de captura. Durante los operativos decomisaron:

6 armas de fuego

Vehículos

Un inhibidor de señal

Equpo táctico

Narcóticos

Dinero en efectivo

El lunes 10 de agosto se reanudaron actividades exportación de aguacate a Estados Unidos mediante un programa de diversas fases en las que se permite el trabajo en huertas y empacadoras de municipios en específico.

Estados Unidos autorizó la exportación tras trabajos de inspección y procesos de certificado del fruto luego de una suspensión la mitad de semana anterior.