La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México ya trabaja en una estrategia para restablecer la exportación de aguacate michoacano a Estados Unidos, luego de que el Departamento de Agricultura de ese país (USDA) suspendiera temporalmente las inspecciones por una alerta de seguridad para su personal.

“Estamos haciendo un plan de trabajo para garantizar la seguridad en ciertas zonas y, a través de Roberto Velasco, del secretario Omar y la Secretaria de Agricultura, se pidió a la Embajada de los Estados Unidos que nos pudiéramos reunir a la brevedad posible con el Departamento de Agricultura y las áreas de inspección” Claudia Sheinbaum

Durante la conferencia mañanera de este 6 de agosto, Claudia Sheinbaum explicó que mantiene comunicación con productores del sector de aguacate y confió en que la pausa no genere afectaciones económicas de gran impacto, ya que su administración atiende la petición de reforzar la seguridad en las zonas productoras.

Gobierno federal refuerza seguridad para reactivar exportación de aguacate

Sheinbaum detalló que la Guardia Nacional y el Ejército fortalecerán los operativos en Uruapan y otros municipios de Michoacán con alta producción de aguacate, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para los inspectores estadounidenses.

Asimismo, informó que, por conducto del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se solicitó una reunión urgente con la Embajada de Estados Unidos y el USDA para acordar el regreso de los inspectores y reactivar la autorización de las exportaciones.

México impulsa exportaciones con trabajo digno con Certificado Laboral para la Agroexportación (Cortesía)

La presidenta también señaló que, mientras continúe la suspensión, únicamente podrá procesarse la fruta que fue inspeccionada hasta el martes, por lo que el Gobierno federal analiza alternativas con Senasica para evitar que los envíos de aguacate se detengan por completo.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que la decisión del gobierno estadounidense es de carácter preventivo y ocurre tras los recientes operativos contra la extorsión y la detención de un presunto operador del CJNG en la región.

Según Sheinbaum, el plan de trabajo elaborado con productores busca recuperar cuanto antes la normalidad en las exportaciones del llamado “oro verde” mexicano.