La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno alcanzó acuerdos con productores y empacadores de aguacate para avanzar en la reactivación de las exportaciones a Estados Unidos.

“Se les va a dar seguridad a todos: a productores, empacadores y también a los inspectores. Se acordó la seguridad, ya se abrieron 45 empacadoras para su exportación y creo que son sesenta y tantas las que siguen, esperamos se abran esta semana.” Claudia Sheinbaum

Durante la mañanera del 10 de agosto de 2026, Claudia Sheinbaum explicó que se trabaja para garantizar las condiciones necesarias para que el producto mexicano vuelva a ingresar con normalidad al mercado estadounidense.

Sheinbaum busca reactivar exportaciones de aguacate

La suspensión de las exportaciones de aguacate mexicano hacia Estados Unidos ocurrió luego de que autoridades estadounidenses retiraran temporalmente a inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) por motivos de seguridad en Michoacán.

Ante esta situación, el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció el despliegue de elementos de seguridad para proteger a los inspectores, las empacadoras y las rutas utilizadas para trasladar el aguacate destinado a exportación.

La medida permitió que Estados Unidos comenzara a reanudar parcialmente las exportaciones de aguacate desde Michoacán, aunque bajo condiciones específicas y con inspecciones limitadas.

El aguacate representa uno de los principales productos agroalimentarios que México envía al mercado estadounidense, pues Michoacán concentra la mayor parte de la producción nacional y una proporción significativa de sus exportaciones tiene como destino Estados Unidos.

Con los nuevos acuerdos, el gobierno federal busca avanzar hacia la normalización de las exportaciones y dar certidumbre a productores, empacadores y trabajadores vinculados con esta actividad económica.