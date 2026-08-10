La exportación de aguacate de Michoacán a Estados Unidos comenzó a recuperar su ritmo luego de la suspensión temporal de inspecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), derivada de amenazas de seguridad relacionadas con la extorsión en la región productora.

Luis Javier de la Rocha Zazueta, director general de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), celebró la reanudación de los envíos y consideró que representa un primer paso para recuperar la normalidad en el comercio bilateral.

Aguacate michoacano vuelve a Estados Unidos

“Es un gran comienzo; ya podemos estar tranquilos”, señaló el directivo, quien destacó que una parte importante del aguacate de Michoacán que permanecía en proceso de enfriamiento ya pudo salir rumbo a Estados Unidos.

De acuerdo con lo reportado por Azucena Uresti, de las 9 mil toneladas que se encontraban en proceso de enfriamiento, alrededor del 52% ya había sido enviado, mientras que cerca de 5 mil 800 toneladas permanecían pendientes de exportación. La industria busca así normalizar gradualmente el flujo del aguacate mexicano hacia Estados Unidos.

Sin embargo, De la Rocha Zazueta advirtió que la reapertura comercial no resuelve el problema de fondo: la extorsión que enfrentan productores y trabajadores del sector aguacatero en Michoacán.

El director de APEAM pidió atender esta problemática de manera conjunta entre autoridades y productores, al señalar que denunciar puede representar un riesgo para las familias. “Si te atreves a denunciar, está en riesgo tu familia”, afirmó.

El gobierno federal ha reportado acciones de seguridad para proteger a productores de aguacate y combatir la extorsión en Michoacán.